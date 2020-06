Muere Pepa Bernabé, fundadora del restaurante 'Casa Pepa'

La fundadora de 'Casa Pepa', Josefa Bernabé Trujillo ha fallecido a sus 84 años esta madrugada. Desde el restaurante del que nunca se separó, en Madre de Dios, han comunicado su muerte destacando que "siempre recordaremos el amor que profesó por su oficio, sus trabajadores y su clientela. Descanse en paz".

El pasado mes de diciembre el restaurante cumplió 37 años abierto al público. “Tú comes en Casa Pepa como comes en casa de tu abuela y pasas la tarde felizmente pero comes en otro restaurante y, será que como es más caro, pasas toda la tarde indigesta”. Es lo que aseguraba Pepa en su última entrevista a Diario de Jerez. Aunque estaba jubilada cada día acudía al restaurante –que ahora dirige su hija Remedios Zambrana, propietaria de Marruzella– para supervisar todo lo que ocurre dentro.

Sus inicios en la hostelería están ligados a la muerte de su padre, cuando se hizo cargo de la Venta La Parra. Sus hermanos no quisieron saber nada del negocio y ella decidió tomar las riendas a pesar de la oposición de su madre “porque estaba embarazada”. Con mucho trabajo y dedicación lograron ser conocidos como “la gallina de los huevos de oro porque allí vendíamos mucho, iba mucha gente de Jerez”, comentaba meses atrás Pepa satisfecha.

Para ello fue fundamental contar en el equipo con su marido ya fallecido, Andrés Zambrana, que “se levantaba temprano y guisaba cabrillas, pollos.. Después cada uno ganaba lo suyo y a la hora de pagar cada uno pagaba lo suyo. Estaba gracioso. A veces se juntaban hasta cien personas”. Además, en cuanto sus hijos fueron algo mayores también se volcaron en el negocio y con sólo 9 o 10 años “mi hija ya quitaba mesas y mi niño fregaba”.

En diciembre de 1982 nació ‘Casa Pepa’ en Madre de Dios. “Cuando yo empecé también lo hicieron la Venta Antonio, la Venta Gabriel... y veo que somos de los que hemos tenido más fortuna sin saber leer ni escribir”, aseguraba Pepa.

Tantos años entre fogones exige mucho sacrificio pero Pepa aseguraba que “no ha sido complicado porque me gusta mucho. Creo que le he dado de comer a todo Jerez”. Pero, ¿cuál es el secreto de tener un negocio de éxito durante 37 años? Ella lo tiene claro: "Dar buena comida y que no te devuelvan ningún plato".

Siempre luchadora, Pepa Bernabé reclamó hace unos meses un nombre para la calle donde se ubica su restaurante y hasta el PP se sumó a la causa anunciando que llevaría a pleno que se dedicara dicha vía a Pepa Bernabé. Precisamente, y tras conocerse la noticia, el portavoz del PP jerezano, Antonio Saldaña, también ha querido mostrar su pesar por el fallecimiento de Pepa. El edil ha reconocido la trayectoria de esta “ilustre jerezana” de la que destacó ser una “gran trabajadora que siempre estuvo al pie del cañón”. En este sentido, rememoró una reciente conversación que varios miembros de su partido mantuvieron con ella en su establecimiento donde ella “derrochaba ganas de trabajar y de vitalidad”.