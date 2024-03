Mujeres de Autismo Cádiz reivindican por el 8M: "No solo existimos, sino que estamos dispuestas”

El Grupo de Mujeres Autogestoras de la asociación provincial de familiares y personas con trastorno del espectro autista ‘Autismo Cádiz’ ha elaborado un manifiesto en lectura fácil con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este viernes.

El manifiesto pide al mundo que se adapte al paso de unas mujeres con TEA que “no solo existimos, sino que estamos dispuestas” y concluye afirmando que “los tiempos cambian, pero nuestra fuerza persiste”.

"Los tiempos cambian. Las luchas persisten. Invisibles en tiempos donde la prisa nos puede, nosotras pedimos una pausa. Una pausa para recordar que seguimos aquí. Una pausa para recordar que queda camino por recorrer. Una pausa para recordar que lo invisible no es lo mismo que inexistente", recoge el manifiesto.

Las mujeres autistas "no solo existimos, sino que estamos dispuestas. Las discapacidades existen, y son una parte de nosotras que empoderar. Le pedimos al mundo que se adapte a nuestro paso. Pero no sientas pena".

El colectivo continúa reivindicando: "No animes a la mujer por ser tu madre. No la animes por ser tu hermana. No la animes porque te compadezcas de su carga. Alíate y anímalas porque son humanas como tú. En el mismo escalón, a la misma altura. Atrevámonos a apoyarnos, pues compartimos el mismo objetivo: vivir, no solo existir, vivir con dignidad y calidad. Atrevámonos a saber: a informarnos para poder proporcionar ese apoyo, haciendo ejercicio de empatía y accesibilidad a cada colectivo".