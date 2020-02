El Ayuntamiento reclama una reunión urgente con la consejera por el Museo del Flamenco

El Gobierno municipal ha exigido una reunión urgente con la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, "ante la inacción de su departamento en relación al proyecto del Museo del Flamenco". Así lo ha anunciado el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, quien ha defendido de nuevo la gestión del Ayuntamiento sobre esta actuación y ha insistido en que la falta de avances se debe a que la Consejería de Cultura, a estas alturas, aún no han inscrito los terrenos del museo a su nombre”.

Ante las últimas declaraciones de la Consejería de Cultura en las que afirma que respalda al 100% que el Museo se ubique en Jerez, y que la administración autonómica está a disposición del Ayuntamiento, Francisco Camas ha señalado que “no basta con decirlo, hay que demostrarlo con hechos, por lo que la instamos a que ponga fecha a esa reunión para explicarle en qué punto está el proceso y que los retrasos no son achacables a este Ayuntamiento, es la Junta la que no está avanzando”.

Sobre los argumentos dados por la consejera para no iniciar la licitación de las obras, el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural ha señalado que “la Junta no puede licitar las obras, no ha recepcionado aún los terrenos”.

En cuanto a los requerimientos que está solicitando la Junta sobre el proyecto en su informe remitido al Ayuntamiento en diciembre, Camas ha señalado que “lo que nos pide en diciembre es que se disgregue el proyecto que teníamos hecho de forma que por un lado vaya la parte que se construye, por otra la demolición y el estudio arqueológico. Por tanto estamos respondiendo ante cambios que pretende introducir la Junta y los técnicos de urbanismo van a enviar un informe diciendo por que no se puede hacer esto que piden.

En este sentido, Francisco Camas ha explicado que “todo debe estar dentro del mismo proyecto porque así se ha contemplado desde el principio. Y la razón son los plazos: No daría tiempo si se divide el proyecto”.

En consecuencia, el teniente de alcaldesa ha concluido que “es evidente que no conoce el tema en profundidad, no está convenientemente informada y mucho nos tememos que es consecuencia del caos y el guirigai de gestión de la actual Junta. Lo primero que debe hacer la consejera es referirse con propiedad a este proyecto, el museo del flamenco de Andalucía, y no el Museo del Flamenco de Jerez”.

Por todo ello, ha señalado que “si la consejera tiene dudas sobre este proyecto, que venga a Jerez que podemos ofrecerle toda la información, porque conocemos el proyecto al detalle, y hemos cumplido al 100%. Por último, el teniente de alcaldesa ha pedido transparencia, diligencia y compromiso a la Junta. Y no estamos viendo claridad en las posiciones de la consejera, que cuestiona continuamente el trabajo municipal cuando la Junta lleva año y medio sin convocar la Comisión Técnica encargada de asesorar en el desarrollo del proyecto museográfico.