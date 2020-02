El Ayuntamiento acusa a la Junta de mentir sobre el Museo del Flamenco

El futuro Museo del Flamenco de Andalucía va camino de convertirse en una nueva oportunidad perdida, como ha ocurrido con el Centro Tecnológico del Motor. Es decir, un proyecto que debe salir adelante gracias a la colaboración de Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y que, debido a la confrontación entre ambas Administraciones, podría quedarse en el camino o retrasarse años de manera indefinida. Lo ocurrido en los últimos días así parece demostrarlo.

En concreto, la semana pasada presidente del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, junto al teniente de alcalde y concejal de Cultura, Francisco Camas, denunció el "preocupante retraso" que se está produciendo en el proyecto del Museo del Flamenco de Andalucía de Jerez, para el que "urge que el Gobierno andaluz acelere los trámites de licitación de la obra" financiada con fondos europeos procedentes de la ITI y que debería de comenzar antes de que finalice el presente año.

Tras este aviso, la Junta ha culpado al Ayuntamiento del retraso en el proyecto. De hecho, la Consejería ha asegurado que le envió un "informe desfavorable de supervisión el pasado octubre por irregularidades en el proyecto base y de ejecución y aún no ha recibido contestación".

La denuncia de la Junta, sin embargo, ha quedado en entredicho este lunes tras la comparecencia de miembros del gobierno municipal. El delegado de Cultura, Francisco Camas, ha sido el primer en intervenir para aclarar que "el Ayuntamiento de Jerez está cumpliendo escrupulosamente con todo los encargos y gestión que ha generado este proyecto, que cada día parece que se va ralentizando en exceso y no nos lo podemos permitir. No nos podemos permitir perder este proyecto".

El edil ha desvelado también que desde el gobierno local se ha solicitado a la consejera que, independientemente de la gestión y tramitación que se está realizando desde Urbanismo,"al mismo tiempo saquemos adelante, porque no tenemos tiempo, los contenidos del Museo y la musealización del espacio porque van de la mano y a la par". "Es necesario que demos ejemplo las Administraciones de buena convivencia y el Ayuntamiento de Jerez, insisto, está haciendo sus deberes al 100%", ha recalcado Camas, insistiendo en la necesidad de que "se cumplan los plazos".

Por su parte, el delegado de Urbanismo José Antonio Díaz ha lamentado "la falta de lealtad de la Junta de Andalucía con un proyecto que debe unirnos a todos". "Es un tema complejo técnico muy farragoso, pero el Ayuntamiento está cumpliendo incluso asumiendo cuestiones que no son de su competencia", ha dicho.

En este punto, el edil socialista ha desmontado “una gran mentira” de la Junta en cuanto al informe de irregularidades. Pese a que la Administración andaluza habla de un informe de octubre, Díaz asegura que el “informe con salvedades” se recibió en el Ayuntamiento el 3 de diciembre de 2019 y sólo diez días más, el 13 de diciembre, el gobierno local respondió. “Eso lo ha omitido la Junta de Andalucía”, ha criticado.

Respecto a las peticiones de la Consejería de Cultura, el delegado recuerda que las fincas están pendientes de ser aceptadas por la Junta, dado que el gobierno local ya aprobó en abril en pleno su cesión. “Es la propia Junta la que aún no ha completado toda la tramitación para aceptar las fincas, ya que la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda aún no ha inscrito los terrenos del futuro Museo a su nombre, y por tanto, está pendiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Y si aún no han aceptado las fincas, no puede sacar la obra a licitación, y si no se licita antes de septiembre de 2020 no daría tiempo a finalizar la obra antes de 2023, que es el plazo requerido para el cumplimiento de los requisitos de la ITI”, advierte el edil.

En relación a la cuestión relacionada con la realización de la actividad arqueológica preventiva, Díaz ha señalado que “en el convenio se especifica que todos los estudios técnicos al respecto son obligación de la Junta, pero aún así, las obras necesarias para esta actividad están incluidas en el proyecto de ejecución”.