El PP de Jerez pide al Ayuntamiento "que limpie la parte de atrás del centro de salud de La Serrana"

El PP denuncia que "como un basurero tiene el Ayuntamiento de Jerez la zona trasera del Centro de Salud La Serrana. Un talud que debería ser una bonita zona verde y que, a la vista de cualquier usuario del centro sanitario, está en un estado realmente lamentable. Bolsas, latas, botellas, papeles, envases… se acumulan a montones en lo que debería ser una zona verde y que se encuentra a la espalda del Centro de Salud".

Desde el PP, su portavoz municipal Jaime Espinar, ha solicitado "al gobierno socialista a que, de forma urgente, limpie y adecente esta zona y acabe con la insalubridad que presenta. Una situación que no es de hoy ni de ayer, sino que lleva así varias semanas".

Los populares preguntan a Mamen Sánchez "si le parece lógico tener así el entorno de un centro de salud y reclaman que se trabaje en el aumento de los medios y del personal".

Animan los populares a Mamen Sánchez "a acudir a la bolsa de aparcamiento situada junto al centro de salud a explicarle a los vecinos de San Juan de Dios lo mucho que brilla Jerez y lo bien que lo está limpiando todo Mamen Sánchez".

Desde el PP recuerdan "la necesidad de que se aumente el personal dedicado a la limpieza de la ciudad y los medios con los que trabajan ya que las dimensiones y necesidades de Jerez requieren que se avance en este sentido. Cuestión que reclaman no sólo los vecinos si no los propios trabajadores que expresan que no dan a basto en muchas ocasiones".