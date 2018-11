"La alcaldesa de Jerez tiene que asumir responsabilidades políticas”

El PP de Jerez sostiene que Mamen Sánchez, alcaldesa y secretaria general del PSOE local tiene que asumir responsabilidades tras el "escandaloso" uso privado de medios y personal público por parte de su Gobierno.

El concejal Jaime Espinar, que en el Pleno interrogó al Gobierno de Mamen Sánchez hasta en tres ocasiones por este asunto, afirma que "Jerez no puede permitirse una alcaldesa que no sólo preside un Gobierno que usa lo público para fines privados, sino que además miente descaradamente a los ciudadanos para terminar confirmando lo evidente".

Los populares señalan que "no es nada nuevo en el PSOE a todas las escalas que se entienda lo público como propio, pero el silencio de Mamen Sánchez ante los inaceptables hechos de su concejal de Movilidad y su anterior negativa de los hechos la inhabilitan como representante de todos los jerezanos".

Espinar recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera malversación "cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento y se beneficia de dicho trabajo un particular".

"Mamen Sánchez no puede permanecer callada y cómplice ante este atraco al bolsillo de los jerezanos que ven cómo sus impuestos se destinan a que un concejal use esos medios para fines privados”, señala el edil popular que concluye afirmando que Jerez no puede seguir un minuto más con una alcaldesa que permite, apoya, silencia y consiente la mentira y la presunta malversación de fondos públicos”.