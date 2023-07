El PSOE de Jerez denuncia discriminación laboral contra los trabajadores de Ayuda a Domicilio y Autobuses

El PSOE, a través de su concejal en el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, denuncia "la discriminación laboral que el gobierno de Pelayo está cometiendo contra el colectivo laboral de Ayuda a Domicilio y de Autobuses Urbanos. El gobierno de Pelayo anunció a bombo y platillo la reducción de horario en verano para los trabajadores públicos dependientes del Ayuntamiento, entes y empresas municipales, pero la realidad es que, después de un mes de gobierno, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio y de Autobuses Urbanos no se han visto beneficiados por esta reducción".

“Nos parece bien que se aplique una reducción de horario de verano pero esta se debe hacer de forma correcta, sin discriminar a nadie como está haciendo Pelayo con las más de 800 trabajadoras y trabajadores de Ayuda a Domicilio y Autobuses Urbanos, ambos dependientes de Comujesa, una empresa municipal”, afirma el concejal socialista.

José Antonio Díaz exige explicaciones al gobierno de Pelayo ante lo que considera "una discriminación clara contra un numeroso colectivo de trabajadores públicos. Ya ha pasado un mes desde que Pelayo anunció esta medida y desde el Grupo Municipal Socialista nos preguntamos ¿Por qué las trabajadores y trabajadores de Ayuda a Domicilio y Autobuses Urbanos no pueden beneficiarse de la reducción de horario de verano al igual que la aplicada en otros servicios de Comujesa y del Ayuntamiento? ¿Por qué a unos se les reduce la jornada laboral y a otros no?”.

El concejal socialista considera que Pelayo "no tiene justificación para mantener esta discriminación, no tiene argumentos para dejar a Ayuda a Domicilio y Autobuses Urbanos fuera de la reducción horaria. Si por motivos organizativos no puede reducirles el horario, debería compensar a estos trabajadores con hasta seis días de permiso, algo que no están recibiendo”.

Ante esta discriminación, el concejal socialista valora "si Pelayo tiene algún tipo de manía hacia servicios como el de Ayuda a Domicilio y los Autobuses Urbanos. Con Pelayo siempre pierde Ayuda a Domicilio y también los Autobuses Urbanos. En su anterior etapa, Pelayo no les pagaba y ahora Pelayo las discrimina en su derecho al descanso. Pelayo llega con un canasto de discriminaciones y recortes contra centenares de trabajadoras y trabajadores de estos servicios. Nos preguntamos si Pelayo tiene algo en contra de estos trabajadores”.

El concejal socialista ha concluido afirmando que seguirán "muy de cerca esta y otras malas prácticas del gobierno de Pelayo. A fecha de hoy, ni Ayuda a Domicilio ni Autobuses urbanos han recibido respuesta a las demandas de sus comités por parte del gobierno de Pelayo, una prueba más de que es un gobierno que no escucha y que discrimina. Permaneceremos atentos y recabando toda la información posible porque si ahora discrimina a los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio y Autobuses Urbanos, ¿Qué será lo siguiente? ¿Dejar de pagarles? ¿Hacer recortes en las plantillas? ¿Desmantelar estos servicios?”.