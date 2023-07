El PSOE de Jerez exige a Pelayo "menos lloros y más trabajo"

"Ante las continuas acusaciones de Pelayo y los suyos donde se acusa de descortesía de la oposición y entonan un discurso victimista", el PSOE de Jerez ha respondido a través de su concejal del Grupo Municipal Socialista José Antonio Diaz: “Nuestra intención es respetar los 100 días de cortesía que siempre se le da a un nuevo gobierno pero no vamos a permitir que se engañe, se manipule y se mienta a los jerezanos y jerezanas. Si Pelayo quiere hacer una política limpia ahí estaremos, pero si quiere mentir y engañar con falsas promesas en el día a día, nos tendrá enfrente. Nosotros velaremos por la verdad, seremos un polígrafo de Pelayo, detectando y denunciando sus mentiras”.

El concejal socialista ha hecho referencia a varias cuestiones de la actualidad "en las que el gobierno de Pelayo ha faltado a la verdad. Mentir no puede salir gratis como han hecho con las obras de la Plaza San Juan, o anunciar la apertura de la Sala Paúl cómo si lo hubieran hecho ellos o decir que es la primera vez que se limpian los contenedores… No vamos a permitir ninguna mentira más, con las que lanzaron Pelayo y el PP en campaña electoral ya fueron suficientes para la salud mental de la ciudad”.

José Antonio Díaz también ha hecho referencia a "varias acciones recientes del gobierno de Pelayo que suponen un retroceso para Jerez en comparación con los avances conseguidos por el anterior gobierno socialista. No vamos a permitir que no pague a las empresas por los servicios prestados. El ejemplo son las obras de la Plaza San Juan de la que no ha pagado a la empresa la última certificación, la falta de pago a los proveedores de los autobuses. Vamos a denunciar el desmantelamiento de servicios y cancelaciones como el Xera o el Festival Intramuros, cargándose la cultura, la actividad económica y la generación de empleo. Y tampoco permitiremos que se frivolice con la seguridad cómo va a hacer Pelayo si suprime el Grupo Beta de la Policía Local, una unidad policial que actuaba directamente sobre los delitos y la señora Pelayo la quiere desmantelar sin escuchar ni a los policías ni a los vecinos. Los delincuentes están contentos gracias a Pelayo y su gobierno”.

El concejal socialista ha concluido haciendo un balance del primer mes del gobierno de Pelayo: “Mentir y no pagar. Cancelar y desmantelar. Después de un mes no hay ninguna medida de calado, hoy en Jerez gobierna una liquidadora que desmantela y cancela lo que funciona. Hoy Jerez tiene un gobierno que hace retroceder a la ciudad en lugar de avanzar. Menos lloros y más trabajo”.