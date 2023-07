El PSOE de Jerez dice que "al PP de Pelayo le queda un 90% de programa electoral para seguir mintiendo"

El PSOE de Jerez, a través de su concejala en el Grupo Municipal Socialista Laura Álvarez, ha realizado una valoración sobre las recientes declaraciones del gobierno de Pelayo en las que afirman haber puesto en marcha el 10% de su programa electoral: “Resulta sorprendente y muy preocupante que los señores del PP de esta ciudad encabezado por la sra. García Pelayo no hayan tenido el más mínimo escrúpulo en decir a los medios que en este primer mes han puesto en marcha el 10 por ciento de las medidas de su programa electoral. Ese programa electoral de una supuestas 410 medidas que quitaron de la web al día siguiente de ganar las elecciones, aunque nosotros sacamos una copia antes de que lo eliminasen”.

Para la concejala socialista es "una evidencia que Pelayo y los suyos, que en el PP de Jerez, no tienen ningún pudor a la hora de mentir a la ciudadanía. Si el PP de la sra. García-Pelayo ha puesto en marcha el 10% de su programa electoral, eso son 41 medidas. Le pedimos a los señores del PP que detallen qué 41 medidas han puesto en marcha en este mes. No se puede mentir de esta forma, por mucho que al sr. Feijóo y a la misma sra. García-Pelayo le de rédito electoral esta táctica de soltar mentiras y repetirlas mil veces. Insisto, que detallen las 41 medidas que ya han puesto en marcha”.

Laura Álvarez insiste en que tras consultar el Portal de Transparencia, "el gobierno de Pelayo no ha hecho otra cosa que continuar con las políticas iniciadas por el anterior gobierno socialista. No hay una sola medida nueva. Sólo hay que ir al Portal de Transparencia y ver los ordenes del día de las ocho juntas de gobierno ocal que han tenido y podemos comprobar cómo no han aprobada ni una medida nueva. Todo lo que han aprobado son culminaciones de expedientes que se estaban tramitando por nuestro gobierno municipal. No hay ni una iniciativa nueva. Por tanto el PP de García-Pelayo miente como miente Feijóo. Es una pena que en Jerez se haya iniciado la estrategia política de 'PPelayo fakes', o dicho en castellano, mentiras PPelayo”.

"Si esto ya es preocupante -añade Laura Álvarez-, también resulta de mucha gravedad que el PP de la sra. García Pelayo realmente lo que se ha dedicado en este mes sea a adoptar acuerdos de ceses y nombramientos que han afectado a 68 empleados municipales. Si lo hubiese hecho conforme a la Constitución y a las leyes, nada habría que objetar. El problema es que en estos acuerdos de ceses y nombramientos se aprecia un objetivo claro: exterminar al personal funcionario, quitándoles de los puestos y poniendo en su lugar a contratados laborales indefinidos, algo que va en contra de la Constitución, de las leyes y además de varias sentencias que precisamente tuvo el Ayuntamiento cuando gobernó la anterior vez la sra. García-Pelayo, aniquilando las carreras profesionales de funcionarios para poner en su lugar a laborales indefinidos. Tanto el juzgado de Jerez, como el TSJA sentenciaron que eso era anticonstitucional”.

La concejal socialista asegura que "Pelayo y el PP están impulsando unas prácticas en materia de recursos humanos que claramente perjudican a los funcionarios de carrera que tienen a su favor los procesos de funcionarización y las sentencias judiciales ganadas". A juicio de la concejala socialista, se está dando un giro "muy negativo a la política de recursos humanos. Todo lo contrario de lo que hizo el gobierno del PSOE de Mamen Sánchez que desde que llegamos nos pusimos como propósito que la plantilla municipal estuviese conformada por una mayoría de personal funcionario y no por una mayoría de personal laboral. Como sabéis hicimos un proceso de funcionarización y empezamos a aprobar OEP y convocar oposiciones libres para que toda la ciudadanía pudiese acceder al Ayuntamiento en condiciones de igualdad consiguiendo una plaza de personal funcionario quienes superasen las oposiciones. Algo que hacía 30 años no se hacía".

"También desde que llegamos dejamos de hacer contrataciones laborales y en su lugar implantamos procesos para funcionarios interinos y bolsa de trabajo de este tipo de personal, siempre que hayan superado las pruebas de oposiciones libres. Y, desde luego, nunca quitamos a un funcionario o funcionaria para poner en su lugar a un empleado laboral indefinido en contra de la Constitución, de las leyes y de las sentencias. Como está haciendo el PP de la sra. García-Pelayo, ya va por siete casos. Algo que está prohibido en una administración pública como bien sabe la sra. García-Pelayo, que ya tuvo sentencia en contra de este tipo de actuación ilegal”.

Laura Álvarez ha concluido expresando la "firme voluntad" del PSOE para "denunciar los retrocesos y manipulaciones de la realidad que a diario realizan Pelayo y los suyos desde que llegaron al Ayuntamiento de Jerez. El PSOE no va a permitir que con el PP el Ayuntamiento retroceda en todo lo que nosotros avanzamos y que se convierta en un cortijo de la sra. García-Pelayo. No lo vamos a permitir. El PSOE de Jerez va a trabajar desde la oposición de forma incansable para conseguir que la gestión municipal no se convierta en el cortijo de 'PPelayo fakes', los jerezanos y jerezanas no se merecen retroceder a antiguas formas de gobernar el Ayuntamiento como la que siempre tiene el PP y como se demuestra en este primer mes de gestión municipal del PP de García-Pelayo”.