El PSOE de Jerez denuncia las deficiencias de San Telmo

El Grupo Municipal Socialista ha mantenido una reunión con representantes vecinales de la zona sur y ha recorrido diferentes barriadas de esta zona, concretamente las barriadas de San Telmo Viejo y San Telmo Nuevo, según ha informado en una nota de prensa.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, estuvo acompañado durante su recorrido por Emiliano Morán, de la Asociación de San Telmo Nuevo Jerez 2000; Juan Romero, de la Asociación de Vecinos Apóstol San Pablo y Alejandro Olivero, presidente de la Coordinadora Zona Sur Existe. Tras la visita, asegura que pudo comprobar "la ausencia total de gestión y servicio público del gobierno de Pelayo en estas barriadas de Jerez".

“Compartimos la preocupación de los representantes vecinales de San Telmo que denuncian carencias en el mantenimiento y prestación de servicios en sus barriadas ante la indiferencia absoluta del gobierno de Pelayo. La alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP se va de Jerez a Madrid todas las semanas y al parecer no tiene tiempo para Jerez y mucho menos para la zona Sur”, denuncia José Antonio Díaz.

Deficiencias de las barriadas de la zona sur de Jerez

En la misma línea, “hemos comprobado que las barriadas de San Telmo Viejo y San Telmo Nuevo tienen problemas en las luminarias y en la frecuencia de la limpieza viaria". De hecho, "han estado hasta siete y diez días sin limpieza pública", asegura Díaz, añadiendo que "los pasajes entre plazoletas necesitan obras de mantenimiento y pintado".

Los vecinos aseguran, además, que "se producen apagones en la iluminación pública cuando hay situaciones de lluvias, es decir, abandono absoluto de Pelayo contra la zona sur”, continúa el portavoz socialista.

Así las cosas, Díaz ha asegurado que “las únicas mejoras que se han hecho en la barriada de San Telmo fueron realizadas por el anterior gobierno del PSOE, cuando renovamos la luminaria, mejoramos acerados y limpieza y reparamos la parada de autobús. Vamos camino del primer año de gobierno de Pelayo y la zona sur no sólo no mejora, sino que ha visto cómo han empeorado los servicios públicos que recibían”.

Por último, el portavoz socialista asegura que “lo más indignante es que los representantes vecinales no reciben respuesta por parte del gobierno del Partido Popular. Ya de Pelayo se pueden ir olvidando, porque pasa más tiempo en Madrid que en Jerez. Pero es que no les atiende ni el delegado de turno, que no responde al teléfono, evita las llamadas y les pone excusas".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista "agradecemos a los representantes vecinales de San Telmo Viejo y San Telmo Nuevo que nos informen de esta situación y les decimos que trasladaremos sus demandas y que, si el gobierno de Pelayo no les responde, el Grupo Municipal Socialista, que está al servicio de los vecinos de Jerez, exigirá públicamente que se atienda a los vecinos de San Telmo”.