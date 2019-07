Pacheco sale absuelto del 'caso Rotonda', el último juicio que tenía pendiente

Pedro Pacheco no tiene ya ninguna causa pendiente con la Justicia. El ex alcalde de Jerez se sentó ayer por última vez en el banquillo de la Audiencia Provincial en el inicio de la vista oral por el ‘caso Rotonda’, el último juicio al que debía enfrentarse y del que sale absuelto tras la decisión de la acusación particular de retirar los cargos.

Nada más comenzar la vista, la acusación particular comunicó su decisión de retirar los cargos presentados en su día contra Pacheco y otros dos técnicos municipales por un presunto delito de prevaricación continuada, por lo que, dado que el ministerio fiscal no formulaba acusación, el tribunal da por finalizado el procedimiento con el archivo de la causa, tras lo que deberá dictar sentencia absolutoria.

Según el abogado del ex regidor jerezano, Manuel Hortas, “la acusación ha desistido de mantener la acusación, apartándose del procedimiento, y como el fiscal no formulaba acusación se ha acordado en una breve comparecencia finalizar el procedimiento”, al tiempo que aclaró que “al haberse iniciado formalmente el juicio, tiene que dictarse sentencia absolutoria”.

Pacheco acudía ayer a la Audiencia de Jerez en calidad de acusado por un presunto delito de prevaricación continuada en la adjudicación de una serie de obras realizadas en la ciudad entre 2004 y 2007, durante su etapa al frente de Urbanismo en los años en los que la socialista Pilar Sánchez fue alcaldesa en el gobierno de coalición con el Partido Andalucísta.

El conocido como ‘caso Rotonda’ debe su nombre a las obras realizadas en las rotondas de la Ronda Este o avenida Juan Carlos I, popularmente conocida como ‘avenida del colesterol’. La acusación particular, ejercida por seis antiguos acreedores de Jerecom, que acudieron a los juzgados por las pérdidas económicas sufridas tras la quiebra de la empresa encargada de la ejecución de las obras, acusó inicialmente a Pacheco y a los dos técnicos municipales de fraccionar los trabajos para eludir la ley de contratación pública, que obliga a sacar a concurso público las adjudicaciones que superen los 30.000 euros.

La acusación particular solicitaba 15 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, pero no pedía penas de prisión, por lo que la situación procesal de Pacheco, en libertad condicional desde finales de mayo, no habría variado.

Libertad condicional

El ex líder andalucista logró la libertad condicional hace mes y medio después de permanecer tres años y medio en prisión cumpliendo condena por el 'caso asesores'. Durante su estancia en Puerto III, Pacheco volvió a sentarse en el banquillo por los casos 'Estación de autobuses' -cuya condena fue suspendida- y 'Casa del Rocío.

El de este lunes era el último juicio para Pacheco, que ya únicamente está pendiente del recurso presentado al Tribunal Supremo en el 'caso Huertos de Ocio', juicio que afrontó en julio de 2018, ya con el tercer grado, y por el que fue condenado a un año y nueve meses de prisión.