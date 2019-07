Pacheco sale absuelto en el 'caso Rotonda'

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, queda absuelto en el 'caso Rotonda'. La acusación particular ha retirado los cargos, decisión que ha comunicado esta mañana en la Audiencia Provincial, que archiva la causa y da por finalizado el procedimiento con la absolución del ex regidor jerezano sin necesidad de celebrar juicio.

El abogado de Pacheco, Manuel Hortas, ha explicado que "la acusación ha desistido de mantener la acusación, apartándose del procedimiento, y como el fiscal no formulaba acusación, se ha acordado en una breve comparecencia finalizar el procedimiento y el juicio con una sentencia absolutoria".

La Sección Octava de la Audiencia Provincial había fijado para hoy el inicio de la vista oral del 'caso Rotonda', la última causa por la que Pacheco debía sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de las rotondas de la avenida Juan Carlos I, popularmente conocida como 'avenida del colesterol'.

El ex alcalde y dos técnicos municipales, también absueltos, se enfrentaban en esta causa a un presunto delito continuado de prevaricación en la adjudicación de una serie de obras, las más llamativas las rotondas de la 'avenida del colesterol', que según la acusación particular, ejercida por seis antiguos acreedores de Jerecom -empresa encargada de ejecutar los trabajos antes de ir a la quiebra-, fueron fraccionadas indebidamente para evitar así que superaran los 30.000 euros que obligan a sacar a concurso público la adjucicación.

La acusación particular solicitaba 15 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, pero no pedía penas de prisión, por lo que la situación procesal de Pacheco no habría variado.

El ex líder andalucista está pendiente aún del recurso presentado ante el Tribunal Supremo tras su condena en el 'caso Huertos de Ocio', en el que también se enfrenta a una posible pena de inhabilitación. Pacheco, en libertad condicional desde finales de mayo, cumplió tres años y medio de prisión por los casos 'Asesores', 'Casa del Rocío' y 'Estación de Autobuses'.