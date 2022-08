Pacheco, asignatura pendiente

El movimiento desde dentro, fuera y alrededor del PSOE para crear una corriente de opinión favorable al indulto a Griñán ha puesto en alerta a la Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, que observa con atención estos movimientos -al igual que el propio ex alcalde jerezano- recordando que sigue la espera. La petición de Pacheco está desde junio del pasado año sobre la mesa del Ministerio de Justicia, que es el que debe analizar la petición y decidir si procede elevarla al Consejo de Ministros, que es quien decide finalmente su concesión.

Pacheco cumplió pena de cárcel por el ‘caso asesores’ pero sigue esperando el indulto que deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargo público para volver a la vida política a sus 73 años. Griñán solicitará el indulto después de que el Tribunal Supremo haya ratificado una condena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas (680 millones de euros) que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE.

Ahora, acabando ya agosto, empieza el curso político 2022-23, con las elecciones en el horizonte y marcando la agenda de los partidos, primero las municipales del 28 de mayo y luego las generales de noviembre salvo adelanto a día de hoy nada probable. Y este curso arranca con la asignatura pendiente para el Gobierno de la petición de indulto de Pedro Pacheco, al que se le podría añadir a medio plazo el de José Antonio Griñán, cuya letra pequeña se conocerá al completo en los próximos días aunque la solicitud de la medida de gracia ya se está preparando.

Los argumentos que emplearán la mujer y el hijo de Griñán serán la trayectoria vital del ex presidente andaluz en defensa de la democracia y el hecho de que nunca se lucró personalmente. En su solicitud de indulto, Pacheco argumenta que ninguna de las condenas impuestas por la justicia supuso un perjuicio para las arcas municipales, y la única sentencia por la que tuvo que desembolsar una elevada cantidad de dinero -la del ‘caso Asesores’ por la que fue condenado a cinco años y medio por el Tribunal Supremo- fue satisfecha en su día.

Si argumentos tiene uno, a otros le sobran para justificar la petición. Y ambos aluden al indulto concedido a los separatistas catalanes -que no solo no mostraron arrepentimiento sino que no escondieron que volverían a hacer lo mismo- como señal de agravio comparativo en la concesión de la medida de gracia teniendo en cuenta la gravedad de los delitos de unos y de otros.

El problema de Pacheco sigue siendo el mismo: la falta de apoyo ‘de arriba’. En las últimas fechas Griñán ha recibido el apoyo de los dos expresidentes del Gobierno socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, dos figuras de peso y predicamento en el PSOE en su conjunto, además de Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE, y de Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía.

Atentos a todos estos movimientos está la Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, que no esconde su “inquietud” por las noticias que se suceden sobre el posible indulto a Griñán mientras no hay noticias sobre la petición del ex alcalde jerezano.

“En primer lugar, dejar muy claro que hemos tenido aparcada nuestra iniciativa por razones obvias, dándole de alguna forma un voto de confianza al Gobierno teniendo en cuenta el caso concreto de Pedro Pacheco y su gravedad con respecto a otros casos con enorme agravante en su tipificación. En este contexto ponemos de manifiesto que tras haber vivido los casos de indultos concedidos a lo largo de todo el proceso democrático, desembocando últimamente en el caso sangrante de los separatistas”.

De esta forma, la Plataforma subraya que “lo que con Pedro Pacheco se está haciendo nos parece una verdadera injusticia con independencia al execrable procedimiento que tanto a nivel jurídico como a nivel de prisión se le aplicó, porque lo que queremos reiterar y manifestar es que a Pacheco solo se le imputó haber colocado a dos asesores, habiendo resarcido todas las acusaciones, tanto políticas como sociales y económicas, y por lo tanto, queremos desde nuestra Iniciativa, poner en consideración del Gobierno que vamos a estar expectantes y que aplicaremos cuantas medidas entendamos que sean legales con respecto al indulto a Pedro Pacheco”.

Eso sí, “esto no quiere decir que de alguna forma no estemos de acuerdo con que se le conceda el indulto al señor Griñán; sus razones entendemos que tendrán su familia y sus amigos. Pero volvemos a solicitar el indulto a Pedro Pacheco porque entendemos que es un caso que necesita una reparación urgente”.

Y si desde que Pacheco elevó su solicitud “el PSOE ha mantenido el silencio como respuesta”, la Plataforma reitera “entender que hay un agravio comparativo”, que podría acrecentarse con “las ultimas declaraciones del señor Guerra y la señora Susana Díaz sobre el indulto al señor Griñán. Nos parece correcto que lo soliciten pero ahí hay un matiz, y es que el Código Ético del PSOE prohíbe la aplicación de medidas de gracia a los cargos públicos condenados por corrupción. Aquí no estamos juzgando si Griñán es mala o buena persona, aquí el Tribunal ha determinado la gravedad de los casos y ahí está la sentencia”.

En efecto, hay quien ha señalado que la petición de indulto para José Antonio Griñán, que impulsa su familia, colisiona con el Código Ético del partido, que impide a los cargos públicos del PSOE apoyar el indulto de condenados por delitos de corrupción, que es el caso del exmandatario autonómico; el artículo 8.1 del Código Ético del partido que rige desde 2014, “los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.

No obstante, el Gobierno ya incumplió el Código Ético cuando concedió el indulto a los líderes del procés por el referéndum del 1 de octubre, quienes fueron condenados por malversar fondos públicos para realizar la consulta ilegal y que fue juzgada por el Tribunal Supremo, así que esto no va a suponer ninguna traba para el PSOE.