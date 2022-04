Paula, la primera víctima: "Tengo miedo de que tire para Jerez a matarla a ella o de que me busque y me mate a mí"

Tras hacerse pública la agresión sufrida por Lourdes, una menor de 17 años de Jerez, a manos de su novio, se ha conocido que el presunto agresor es reincidente. Así lo cuenta Paula, una joven de Jerez que reside fuera de la ciudad tras haber sufrido maltrato por parte del mismo hombre: "Yo me tuve que ir de Jerez porque se me acabó la orden de alejamiento, por miedo me tuve que ir.

Su sorpresa fue cuando "hace 10 días estaba en casa y cuando abrí Instagram me encontré la cara de este individuo. Entré en shock porque me entró mucho miedo, no sabía qué había pasado". Fue entonces cuando se puso en contacto con la cuñada de Lourdes a través de Instagram para preguntarle qué había pasado. "Ella me dijo que Lourdes quería hablar conmigo, ella estaba en el hospital y me llamó y me dijo 'por no creerte, por no creerte'. Al principio de estar con él yo le había dicho algo pero muy poquito gente me creía porque él decía todo lo contrario y yo entiendo que, en ese momento, creyese a su novio antes que a otra persona", cuenta Paula.

Cuando la joven Lourdes empezó a contarle la brutal agresión que sufrió, "se me vino todo encima, todo lo que yo había pasado con él y ver que le había hecho lo mismo a otra niña no sabía ni como actuar... Entonces empecé a tener contacto y hablamos todos los días, soy su apoyo y ella el mío".

Por eso cuando el presunto agresor fue detenido, "porque es muy listo y fue a sacarse el DNI estando en busca y captura, ella me llamó llorando de alegría diciendo que se iba a ir a merendar y que ojalá yo estuviese allí". Una alegría que duró poco porque "dos horas después me llamó casi llorando porque la Policía le había llamado diciendo que el juez ha ordenado la libertad inmediata a la espera de juicio". "Me entró mucho miedo porque yo ya había salido en la tele y todo y pensé: o este tira para Jerez y la mata a ella o se entera de dónde estoy y me mata a mí por hablar".

"Ahora mismo estoy con mucho miedo, incertidumbre, impotencia, rabia, no sé describir todo lo que siento. Al parecer no puede estar detenido porque un médico forense ha determinado que las lesiones que ella tiene son leves y por eso fue puesto en libertad. La madre al enterarse dijo que si la tenío que llevar en una cama muerta para que fuera grave", explica Paula.

La relación de esta joven con el presunto agresor de Lourdes tuvo lugar de 2016 a 2019 y comenzó cuando ella tenía 16 años. Sufrió multitud de palizas, según denuncia, a manos del que fuera su pareja: "Me rompió costillas, siempre que me pegaba cerraba con llaves para que no saliera corriendo, fue a mi colegio y se encaró con la profesora, palizas y palizas".

Sin embargo, Paula ni siquiera se daba cuenta de que estaba sufriendo violencia de género: "Yo no me di cuenta pero me dejó inconsciente y me ingresaron en una casa de la mujer maltratada por protección extrema. Me ingresaron allí sin poder salir y ahí con la ayuda de las mujeres que había allí, de sus hijas y de la psicóloga fue cuando me di cuenta de que estaba sufriendo maltrato". De hecho, "yo entré en la casa y yo seguía queriéndolo, decía que iba a salir y volvería con él. Él era mi todo en ese momento, una dependencia enorme, pero afortunadamente dio el paso de denunciar".

En aquel momento, el agresor "también se dio a la fuga durante un mes, pero me puse en contacto para decirle que me iba con él y me dijo donde estaba y yo directamente llamé a la Policía y fue cuando lo detuvieron". El juicio tuvo lugar después de que el joven cumpliera los 18 años pero "los delitos eran de cuando él era menor, por lo que fue sentenciado como menor e ingresó sólo un año en un centro de menores. Él lo reconoció todo en el juicio, todo lo que se denunció".

Después de todo lo ocurrido, Paula asegura que si ha dado el paso de contar su historia públicamente "es para que se haga justicia por ella".