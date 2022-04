Lourdes, la joven de 17 años agredida en Jerez: "Yo que soy la víctima estoy encerrada y él, en la calle"

Lourdes, de 17 años, fue agredida el pasado 28 de marzo por su novio, según ha denunciado. La joven fue hospitalizada con múltiples contusiones y desde entonces el que fuera su pareja, de 20 años, estaba en busca y captura.

El hombre fue detenido finalmente este miércoles en Córdoba por la Policía Nacional aunque horas después fue puesto en libertad por el juez a la espera de juicio. Tras conocer la noticia, Lourdes ha reconocido a Diario de Jerez que se tomó esta decisión judicial "fatal".

Tal como explica, la noticia de su detención había sido para ella una liberación: "Tenía muchísima alegría. Me dio hasta un ataque de ansiedad al saberlo porque por fin era libre, porque llevo aquí 12 días en mi casa sin poder salir ni hacer nada, con mucho miedo".

Por eso, al enterarse poco después de su puesta en libertad, "me quedé en shock, no me lo creía. Me entró mucho miedo y me encerré en mi cuarto, y de ahí no he salido todavía".

A la espera de juicio, la joven sigue recuperándose en su domicilio de las lesiones que le causó su novio, tal como ha denunciado. "Me encuentro mejor pero los brazos los tengo peor. Tengo un bulto donde tengo los bocados y tengo que ir al médico a ver que es porque con la hinchazón no se me veía. Me dijo que podía tener músculo roto pero con la hinchazón no se veía bien y he perdido sensibilidad en una parte que no noto". "Además, tengo la mandíbula desplazada también", cuenta por teléfono.

Mientras el agresor siga en la calle, Lourdes asegura que seguirá sin salir a la calle "porque me da miedo. No es justo lo que están haciendo. Yo que soy la víctima tengo que estar en mi casa encerrada y él, por ahí en la calle, no es justo".

Tras conocer que había sido maltratada se puso en contacto con ella Paula, una joven de Jerez que anteriormente había sufrido maltrato por parte del mismo hombre, según ha denunciado. Para la joven agredida, "Paula es mi mayor apoyo ahora mismo porque es la que mejor me puede entender porque ha sido con el mismo tipo". "Fue la primera vez que me pegaba y será la última", advierte Lourdes.