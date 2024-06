Pedro Serrano presenta en Jerez su libro 'Pájaros'

La Fundación Caballero Bonald acogerá el lunes 17 de junio, a las 20:00 horas, la presentación del libro 'Pájaros' de Pedro Serrano, publicado por El sastre de Apollinaire, con poemas musicalizados por Txus Amat. Contará con la introducción de Josefa Parra. Se servirá un cóctel de vino de Jerez por cortesía de la organización

Según reseña Eduardo Boix, "vivimos encerrados. Somos como pájaros enjaulados que comemos y bebemos lo que nos dicen. Eso es así desde el principio de los tiempos. Platón nos lo supo mostrar en el mito de la caverna, solo vemos las sombras que nos proyectan. El que se crea que vivimos en libertad se equivoca. La libertad es un bien tan preciado como escaso. No existe ese concepto en una sociedad donde el capitalismo es la medida de todo. Nada es verdadero y, si alguien intenta alcanzar su verdad, tiene un coste demasiado elevado. Lo decía Machado: Tu verdad no, la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela".

'Pájaros' es una obra que se adentra en eso que podríamos denominar el ostracismo. Aquella pandemia que nos tocó sufrir en 2020 puede ser uno de los temas de esta obra, pero no el único, este leitmotiv puede ser tan solo la puerta a otras cosas. El segundo poema del libro, sin título, podría ser la poética del mismo: «Derrota no es la palabra. / Derrota no es, repito, / la palabra sánscrita / útil / adherente / cambiante / embaucadora / de la tarea / que no emprendemos».