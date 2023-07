"Hay que facilitar la vida a las empresas para que generen puestos de trabajo”

Pedro Gallardo, puertorrealeño, agricultor, hijo y nieto de agricultores, encabeza la lista del PP al Congreso por la provincia. Vinculado desde hace muchos años a la asociación agraria Asaja, ya fue militante de la formación popular años atrás, aunque lo dejó “en suspenso” cuando empezó a ostentar puestos de responsabilidad en esta entidad.

Hasta su designación como candidato fue presidente de Asaja en la provincia, cargo que ocupaba desde 2016. También ha sido vicepresidente nacional de esta entidad y ha ocupado cargos en asociaciones agrarias europeas como Copa-Cogeca.

Voz autorizada para hablar del campo de la provincia, tiene de referente político al jerezano Miguel Arias, aunque también destaca a otras ministras de Agricultura populares como Loyola de Palacio o Isabel García Tejerina. No oculta que le gustaría formar parte de la Comisión de Agricultura del Congreso durante la próxima legislatura, aunque apunta acto seguido que ocupará el lugar que su “equipo” considere oportuno.

¿Por qué decidió entrar en política y aceptar el ofrecimiento del Partido Popular de encabezar su candidatura al Congreso por la provincia?

Son tres hechos. En primer lugar, tengo una trayectoria en la representación de los agricultores tanto a nivel provincial como andaluz, nacional e internacional. Y, de alguna forma, esta representación te hace tener algo de vocación y de ganas de facilitar la vida al ciudadano. En segundo lugar, el sector de la agricultura y la ganadería es muy complejo y siempre hemos tenido la sensación de que hay un enorme distanciamiento entre la ciudad y el campo. Por eso, muchas veces nos hemos quejado a los políticos de que solo iban al campo para pedir el voto cada cuatro años. Y sí es cierto que, ahora cuando se presenta esta oportunidad, y de poder tener posibilidad de tratar los asuntos agrícolas en comisión parlamentaria, hay que ser coherentes y dar el paso; y hay que ser valientes para afrontar este reto. Y en tercer lugar, estoy convencido de que hay que simplificar la vida del agricultor y del ganadero. Estos últimos cinco años han sido un desastre porque se ha complicado la vida al ciudadano. Yo lo que quiero llevar al Congreso es la experiencia del sector agrícola y de tratar de facilitarle la vida a este sector.

Y decidió 'volver' al Partido Popular...

Fue fácil hacerlo. Mi abuelo ya fue fundador de Alianza Popular en Puerto Real. Y yo fui afiliado al PP hasta que entré en la vicepresidencia de Asaja Cádiz. Aunque sus estatutos no impiden estar afiliado a un partido, consideré que, moral y éticamente, no podía formar parte de un partido, de ahí que dejé suspendida mi militancia. Lo que he hecho ahora es, una vez dejé la presidencia de Asaja Cádiz, reincorporarme al PP que es el partido que he tenido más cercano y donde he conocido ministros muy válidos como Miguel Arias, Loyola de Palacio e Isabel García Tejerina, de los que he aprendido muchísimo.

Hablemos en primer lugar del campo gaditano. ¿En qué situación se encuentra y qué políticas necesita?

El campo tiene una dejadez importante del Gobierno central y necesita de una serie de respuestas lo antes posible. Lo que quiero es remangarme y empezar a hacer cosas. Para empezar, el gobierno socialista negoció una Política Agraria Comunitaria (PAC) que supone una merma del 10% de menos presupuesto a nivel nacional porque el marco presupuestario se negoció mal; los agricultores ya nos quejamos de eso. Y no solo es que haya un trozo menos de la tarta, sino que ha perjudicado a la provincia de Cádiz puesto que hay explotaciones que han perdido hasta un 35% de las ayudas que recibían. La Política Agraria Comunitaria llega hasta 2027, pero en 2025 se abre una ventanilla donde se puede presentar a Europa un plan estratégico para tratar de modificarlo. Y, por otro lado, el agricultor necesita certezas, simplicidad y, sobre todo, que le paguen por sus productos. A día de hoy, al agricultor no se le paga lo que el consumidor acaba pagando por sus productos. Y este gobierno socialista se vanagloria de la Ley de la Cadena Alimentaria como si fuera la panacea cuando no se está cumpliendo. Siguen sin cubrirse los costes de producción y los precios aún siguen sin establecerse de bajo a arriba para que el agricultor o el ganadero tenga una rentabilidad. Esta Ley tiene que mejorarse y hacerse con el consenso del sector, que no se hizo, por eso el PP la va a mejorar.

Estamos en un momento de sequía y se habla mucho de la importancia de nuevas infraestructuras hidráulicas y de un cambio de políticas en la gestión del agua...

Está claro que, para nuestro sector, el agua es vital. Y en eso comparto con Juanma Moreno cuando en su investidura dijo que esta será la investidura del agua. Las políticas del agua van a ser prioritarias porque la agricultura lo tiene muy claro: donde hay agua, hay pueblos vivos, hay riqueza, hay economía... No hay que olvidar que tres millones de hectáreas de regadío producen lo mismo que 12 millones de hectáreas de secano. Lo que tengo muy claro es que, a diferencia del PSOE que no está acometiendo obras de infraestructuras e, incluso, se han destruido presas, el Partido Popular va a dar soluciones a la agricultura, al turismo y a la industria. Porque no hay que olvidar que el agua es también muy necesaria para estos otros sectores. Las últimas inversiones en infraestructuras hidráulicas que se hicieron en este país data de los 80 y el turismo que recibimos ahora no es el mismo que aquella época. El agua es garantía de certidumbre y de desarrollo de todos los sectores económicos. Y el PP lo tiene muy claro. Vamos a apostar por la reutilización del agua y por el desarrollo de nuevas infraestructuras. Le pongo un ejemplo: en Jerez hay unos canales de riego que tienen más de 50 años en los que no se ha invertido. La Junta ya ha anunciado que va a hacer una inversión para que no se pierda el 25% del agua que transporta. Eso es hacer política.

El PP es muy crítico con la reforma laboral realizada por el Gobierno central...

La reforma laboral es un desastre para el sector agrario y turístico. En el caso de la agricultura somos un sector que hace temporadas y que necesita contratar muchas personas durante tres meses. Creo que a esta reforma laboral hay que darle una pensada y adaptarla no solo a la agricultura sino al turismo y a otros sectores porque no se encuentran camareros, tractoristas, podadores... Y esa reforma laboral hay que hacerla también con formación para cubrir sectores que ahora mismo tienen carencias de trabajadores.

Sin embargo, quien defiende la reforma sostiene que la falta de trabajadores es más un problema de sueldos que de la reforma o de la subida del Salario Mínimo Interprofesional...

Le hablo de la agricultura. Nosotros necesitamos contratar a una serie de personas en determinados momentos del año. No podemos contratar a un trabajador todo el año cuando la campaña es de solo tres meses. Y hay también un problema de rentabilidad. Yo soy empresario y yo quiero pagar a mis trabajadores un sueldo acorde con su trabajo porque, de no hacerlo, se me va a ir el trabajador ya cualificado a otro sector. Pero es un problema de rentabilidad porque se ha hecho una mala política de la Ley de la Cadena Alimentaria y una mala negociación de las ayudas europeas. Las empresas no están solo para ganar dinero, sino también para que su personal esté contento y tenga una vida satisfactoria.

¿Qué necesita la provincia para un mayor desarrollo de la agroindustria, un sector que se considera clave en la economía?

Está claro que la provincia aún tiene que cerrar el círculo. Producimos muy bien, con unos estándares maravillosos y unos niveles de sostenibilidad enormes. Pero nos ha faltado la comercialización y llevar el producto hasta el lineal. La Junta de Andalucía ya está realizando mucho en este sentido con las ayudas a la modernización para acometer esas inversiones para generar industria agroalimentaria. Pero tengo clara una cosa: hay que diversificar. No se puede seguir haciendo lo mismo que nuestros antepasados porque esto ha cambiado. El consumidor pide otras cosas y, por suerte, en la provincia de Cádiz hemos sido pioneros en muchos productos. Ya hay agricultores que se están haciendo cosas novedosas. Un ejemplo, en Jerez ya se están haciendo nuevos tipos de vinos, además de lo de siempre. Y están logrando colocarlos en los lineales. Se están haciendo producciones de aguacate que hace 10 años parecían impensables. Ahora bien, lo que no puede ser es que se repita como pasaba antes que la Junta de Andalucía devolvía millones y millones de euros de ayudas europeas de fondos agrarios por no facilitar la vida al agricultor. Ahora ya se está dando dinero para fomentar esa agroindustria. Es el caso de las ayudas a las almazaras para que el aceite se etiquete aquí y no acabe en Italia con la pegatina ‘made in Italy’.

Estamos viendo que en los campos se está produciendo una proliferación de plantas fotovoltaicas y eólicas. ¿Por qué el agricultor está dejando de cultivar y opta por alquilar sus tierras a estos productores de energía?

El motivo es una falta de rentabilidad. El agricultor quiere seguir produciendo, pero hay muchas veces que la producción no cubre los costes agrarios. Soy partidario de hacer una planificación para la implantación de este tipo de proyectos para determinar dónde se puede y dónde no se puede hacer. Y no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. No está mal tener una zona acotada de producción de energía verde y renovable que ayuda a descarbonizar el planeta. Pero también necesitamos desarrollar otros sectores como puede ser el ‘agroturismo’, un turismo más integrado en las explotaciones agrarias que quiere participar en la agricultura.

¿Cómo se puede conseguir el relevo generacional en el campo, uno de sus principales problemas en la actualidad?

Hay un handicap porque en el pasado no había ayudas. En 2009 en España había 1,2 millones de explotaciones agrícolas y, a día de hoy, no llegamos a las 640.000. Y hay muchas explotaciones a cuyo frente hay personas que tienen más de 70 años. Solo el 8% de las explotaciones agrícolas tienen a su frente a alguien menor de 40 años. Bien es cierto que los datos en el conjunto de Europa, salvo en Polonia, son muy parecidos, pero es verdad que hace unos años se implementaron unas ayudas europeas y el gobierno socialista de la Junta de Andalucía las complementó. Pero el problema que hemos sufrido es que estas ayudas tardaban en tramitarse tres o cuatro años, lo que ha provocado que se hayan quedado fuera por ser morosos ya que no podían adelantar la totalidad de los gastos que le supone la cuota de autónomos, que por aquel entonces estaba por encima de los 340 euros al mes. Ahora, con Juanma Moreno, cuando pide la ayuda se le adelanta el 25% por lo que tiene un colchón para ir tirando y se le ha facilitado la vida. Esa es una medida importantísima.

Días atrás tuvo una reunión con la Confederación de Empresarios de Cádiz. ¿Qué le pide esta entidad?

Yo vengo del mundo empresarial y a las empresas hay que facilitarle la vida para que generen puestos de trabajo. Y una manera de hacerlo es rebajándole la presión fiscal. Si se le baja, va a tener más recursos para invertir y para contratar. Pero, si se hace lo contrario, vemos que muchísimas empresas se deslocalizan. Eso ha pasado con muchas empresas que, por ejemplo, se han ido a Portugal donde hay un gobierno de izquierdas, pero que ha bajado los impuestos. Yo que he estado como vicepresidente de los empresarios de la provincia lo tengo muy claro: hay que bajar los impuestos y facilitar la vida a las empresas para que puedan crecer y contratar a más personas. Y hay que ayudarles en la formación, que es fundamental. Las empresas acaban pagando bien a sus trabajadores cualificados porque lo último que quieren es que se vayan a otros países.

¿Y cómo se pueden atraer, además, nuevas empresas a la provincia?

Tenemos que hacer una provincia atractiva y de primera división. Para ello tenemos que acometer inversiones en la provincia. No puede ser que, aprovechando la pandemia, se bajara la frecuencia de trenes. No puede ser que el Aeropuerto siga teniendo carencias. No puede ser que el Gobierno socialista haya dejado la coletilla de que se vayan a implantar peajes porque eso perjudica a las empresas y al turismo. No hay que cargar más a las familias y a las empresas con más impuestos. Esta provincia ha estado dejada durante muchísimos años. Ya lo dije cuando estaba en organizaciones agrarias: ya está bien que los ministros vengan solo de veraneo a la provincia. También tienen que venir a trabajar por ella para sacar adelante proyectos. A cada territorio de la provincia hay que darle lo que necesita. El Campo de Gibraltar necesita de un tratamiento especial por su singularidad. Y la Sierra de Cádiz necesita una serie de infraestructuras tras tanto años de abandono, por no hablar de todo lo que falta por hacer la campiña jerezana, la Janda, la Bahía o la Costa Noroeste. Si las cosas se hacen bien, no van a faltar inversores que vengan a la provincia.

¿Se ve como el próximo ministro Arias en un gobierno de Feijóo?

No. Miguel Arias no empezó como ministro, sino que empezó aportando desde abajo y haciendo equipo. Michael Jordan dijo una vez que un jugador puede ganar un partido, pero un campeonato lo gana los equipos. Yo me incorporo ahora al proyecto del PP, una candidatura de gente cercana y pegada al territorio. Aquí no viene nadie de fuera a pasearse por la provincia y que no va a volver hasta dentro de cuatro años. Yo ni me planteo esa cuestión que usted dice. Yo solo me planteo aportar al equipo que haya en Madrid. Sí le digo que me gustaría estar en la Comisión de Agricultura del Congreso, pero como uno más, porque esa comisión también es un equipo.