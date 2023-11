Pelayo rechaza el uso del término España vacía o vaciada

La alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, comparte el rechazo unánime de representantes instituciones y expertos al término España vacía o vaciada para referirse a las zonas rurales de España que sufren despoblación.

"¿Quién va a ir a la España rural si ella misma se define como vacía?", ha manifestado Pelayo durante su intervención este martes en el foro 'Desafíos y Oportunidad de la España Rural', organizado por la Fundación Mapfre en Madrid.

Expertos y representantes institucionales coinciden en que las redes digitales y logísticas determinarán si la España Rural frenará o no su despoblación. "Sin comunicaciones de redes digitales, pero también de logística y transporte de viajeros, no será posible crear empleo" en zonas que sufren despoblación, ha indicado la presidenta de la FEMP, quien ha subrayado que sin crear empleo no será posible fijar población, y a la inversa.

En el debate han intervenido también Celia Derecho Montes (PP), secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura; Daniel Morales, director de la Fundación Orange; y Carmen Quintanilla, ex diputada y senadora popular y presidenta de la Asociación de familias y mujeres del Medio Rural (Afammer).

Pelayo ha aprovechado este foro para reclamar financiación para los ayuntamientos, en este contexto de una España rural en la que viven 8 millones de habitantes y que ocupa el 80% del territorio, y ha recordado que "para que haya empleo tiene que fijarse población, y al contrario".

Celia Derecho Montes, por su lado, ha señalado que "para nosotros la transformación digital es el eje a partir del cual se puede desarrollar el entorno rural, y no solo en profesiones relacionadas con lo agroalimentario o el turismo". "Hacer que las empresas vean Extremadura como un entorno atractivo requiere tener gente formada: y en esa formación, es muy importante la transformación digital", ha añadido.

Morales, de la Fundación Orange, ha recordado que "la rentabilidad en el entorno rural es cada vez más dudosa, hasta ser deficitaria por inversión y usuarios en entornos despoblados. De modo que se hace imposible sin fondos europeos, como los Next Generation, que han sido fundamentales para que se haya alcanzado una cobertura digital del 80% en ese entorno".

Quintanilla ha mostrado su desacuerdo con ese dato, y ha lamentado que el 60% de los pueblos tenga problemas acceso, caro y lento, a internet. "No somos la España vaciada, somos la España donante" de productos agroalimentarios o energía, ha añadido, antes de reclamar "una renovación de la ordenación del territorio. Hay que plantearse si esos ayuntamientos son viables o qué podemos hacer para dar a sus habitantes los servicios públicos a los que tienen derecho".