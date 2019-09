El proyecto de un Centro de Innovación del Motor en las inmediaciones del circuito de velocidad sigue siendo un motivo de confrontación entre los bloques políticos que conforman el pleno municipal.

El PSOE llevó a la sesión celebrada en la jornada de este jueves una proposición para exigir a la Junta de Andalucía que retome los "procedimientos jurídicos y administrativos necesarios" para poder iniciar la ejecución de esta inversión en los presupuestos autonómicos del próximo año, que ahora han comenzado a elaborarse. La propuesta salió por unanimidad pero PSOE y Adelante Jerez, de un lado, y Partido Popular y Ciudadanos, de otro, se intercambiaron reproches sobre las causas y los culpables de que esta actuación no pueda realizarse con fondos europeos.

Fue a finales del pasado mes de marzo cuando la Junta anunció que este vivero de empresas vinculado al motor no podrá construirse aprovechando los fondos europeos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz ya que aún no se ha elaborado el correspondiente proyecto por lo que entiende que no da tiempo para adscribirlo a esta bolsa de ayudas.

Y, al igual que ha ocurrido en otras ocasiones cuando se ha abordado este asunto, el debate fue bronco entre ambas bancadas y estuvo lleno de reproches en torno a un proyecto que, paradójicamente, todos los grupos entienden que es "bueno para la ciudad".

La delegada de Economía y vicepresidenta de la sociedad que gestiona el circuito de velocidad, Laura Álvarez, incidió en que este es un proyecto que "puede cambiar la situación y dar esperanzas a los universitarios" ya que es una "oportunidad". Ahora bien, volvió a defender la gestión del PSOE con el Centro del Motor y acusó al actual ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos de "tumbar" el proyecto a pesar de contar desde hace un año con un plan de inversión y con una propuesta de protocolo entre ambas administraciones para poder ejecutar la actuación. Incluso, aseguró que la alcaldesa, Mamen Sánchez, llevará "personalmente" el proyecto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando este acepte a reunirse con la regidora jerezana.

Mientras, Jaime Espinar, en representación del PP le reprochó al PSOE las "mentiras" sobre el Centro de Innovación del Motor al asegurar que estaba reconociendo que no existía un proyecto. Además, reiteró que fue la Junta, a través de la Agencia Idea, la que descartó el pasado año hacerlo con estos fondos ya que no daba tiempo a ello—la Junta sostiene que el plazo cumple en 2020 mientras que el gobierno local en 2023—.

Mamen Sánchez cerró el debate reclamando "unidad" con este proyecto e incidiendo en que ha sido el gobierno autonómico el que "ha quitado" la consignación presupuestaria a este proyecto, cuantificado en unos cinco millones. "Nos guste o no, los cinco millones que venían ya no están y tenemos que empezar de nuevo. El Ayuntamiento va a intentar poner dinero, la parte privada también y ahora pedimos que ponga algo la Junta", apuntó la alcaldesa.