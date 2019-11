El ministro del Interior y número uno en la lista electoral del PSOE por la provincia al Congreso, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado “impropio” que el PP mantenga como cabeza de lista por esta provincia a la ex alcaldesa María José García-Pelayo ya que sobre ella pesa “la sospecha de la corrupción”.

En un comunicado, Grande-Marlaska ha expresado su confianza “en las instituciones, en el Ministerio Fiscal y en el Poder Judicial” y advirtió de que este caso muestra “la incapacidad que tienen algunos partidos de asumir responsabilidades políticas cuando la corrupción les afecta”.

Estas afirmaciones han sido realizadas una vez conocido que el Tribunal Supremo decidirá en los próximos días si reabre o no la causa contra García-Pelayo por las contrataciones que realizó el Ayuntamiento en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel.

Para Grande-Marlaska, “un partido que se considere serio, de Estado, y que quiere dejar atrás prácticas corruptas que han sido declaradas judicialmente” debe actuar “de una forma efectiva”.

Mientras tanto, la número dos de la lista socialista, Eva Bravo, señaló que García-Pelayo "no puede ir al Congreso con sospechas fundadas de corrupción". "Las ciudadanas y los ciudadanos no se merecen que les representen quienes no han aclarado su situación ante un caso de corrupción tan grave como lo es la Gürtel”, sentenció.