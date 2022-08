Las pistas deportivas de Icovesa ya llevan el nombre de Manuel Luis Martín Moreno. Estas instalaciones han sido completamente remozadas tras una inversión realizada por el Ayuntamiento de 89.650 euros, importe que procede de los fondos europeos Edusi.

De este modo, se ha procedido a la mejora de los pavimentos de la pista deportiva, el arreglo de la valla perimetral y la colocación de nuevos equipamientos deportivos (porterías, canastas, mesas de ping-pong y mesas de ajedrez). Asimismo, se ha dotado de nuevos accesos a estas instalaciones que estarán abiertas las 24 horas del día.

A propuesta de la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad y de la asociación vecinal Icovesa, esta zona deportiva llevará el nombre de este dirigente sindicalista y vecinal que falleció en 2007 a la edad de 51 años. Su hermano, Jesús Martín, en representación de la familia, intervino en el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa recordando la implicación de Manuel Luis en las reivindicaciones ciudadanas.

De hecho, rememoró que a su hermano se le ocurrió que una antigua cochera se convirtiera con el tiempo en estas pistas deportivas para Icovesa. No fue su única reivindicación recordando que formó parte activa de plataformas como la del desdoble de la carretera del Aeropuerto o que Jerez contara con un campus universitario. “Fue una persona trabajadora y comprometida, pero siempre trabajando desde bambalinas”, dijo. No en vano, Manuel Luis Martín dedicó su vida al sindicalismo y la educación. Durante muchos años fue el máximo responsable provincial de FETE, la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza de UGT.

Por su parte, la alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló que es un “acto de justicia” que estas instalaciones lleven el nombre de Manuel Luis Martín. “Tocaba todos los palos, trabajando continuamente por su barrio y su ciudad”, rememoró.

En el acto también intervino Miguel Zarzuela, en representación de la asociación de vecinos de Icovesa, quien también destacó la figura del homenajeado. Así, de él dijo: “Fue una persona dedicada al asociacionismo, al sindicalismo y a las hermandades”.

Las remozadas pistas deportivas cuentan con una nueva estética cuyo diseño ha sido realizado por el equipo de la diseñadora y artista jerezana Tamara Piña. Se da la circunstancia de que esta jerezana es vecina de Icovesa, aunque actualmente reside en Londres. De hecho, días atrás, Piña apuntaba en redes sociales que este ha sido su proyecto “más personal”. Este lleva por nombre ‘11404’, un número que hace referencia al código postal de esta zona de la ciudad. Incluso, está pintado en la fachada del local que es utilizado por el club deportivo Atlético Los Naranjos, aunque su arreglo no formaba parte del proyecto (de hecho, las ventanas tienen varios cristales rotos).