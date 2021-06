El pleno municipal celebrado este jueves volvió a abordar una polémica que desde hace cinco años arrastran gobierno y oposición sobre cómo deben calificarse las propuestas que presentan los grupos de la oposición. Sin embargo, la discrepancia surgida sobre la catalogación de una enmienda a una proposición acabó provocando la suspensión de la sesión plenaria durante varios minutos para que los grupos trataran de alcanzar un acuerdo.

En torno a las dos de la tarde, la alcaldesa, Mamen Sánchez, tomó la decisión de interrumpir el pleno. El motivo fue que volvió a producirse un enfrentamiento sobre la categorización dada a las iniciativas que lleva la oposición a los plenos.

Los grupos de la oposición se quejan desde 2016 que buena parte de sus propuestas pasan a ser ruegos o preguntas, una figura que impide que estas puedan votarse y debatirse con las demás formaciones. Sin embargo, el ejecutivo sostiene que está cumpliendo escrupulosamente con la normativa que regula a las entidades locales y con el Reglamento Orgánico Municipal.

En este caso, pasaban pocos minutos de la dos de la tarde cuando empezó a debatirse una propuesta del PSOE relativa al cuidado y limpieza del cauce del río Guadalete. A la propuesta, el PP presentó una enmienda solicitando que los grupos municipales instaran al Ayuntamiento a que impulse la redacción del plan especial del Guadalete. Ante esto, el gobierno municipal alertó de que no podía aceptarse ya que se instaba al gobierno, por lo que no podía abordarse en esta parte del pleno.

El portavoz del PP, Antonio Saldaña, denunció que este tipo de decisiones “vulneran” los derechos fundamentales de las formaciones, extremo que negó el ejecutivo. Ahora bien, la regidora espetó al secretario que expresara su opinión al respecto. Sin embargo, tras su intervención, Sánchez ordenó la suspensión del pleno para convocar una junta de portavoces urgente para hablar de este asunto. Al final, se acordó que los grupos puedan presentar proposiciones donde se inste al ejecutivo, aunque esto se supeditará a un informe que realice el secretario municipal al respecto.

Antes que esto ocurriera, entre otros asuntos, el pleno municipal aprobó de manera definitiva el estudio de detalle que permitirá el desarrollo de una de las últimas parcelas que aún quedan libres en la avenida de Andalucía. Así, se ha procedido a agrupar tres manzanas en las que estaba dividida la finca Santa Mónica (situada en las inmediaciones de la rotonda del Caballo de Troya) sin modificar la edificabilidad asignada.

Por otro lado, en el turno de urgencias, se aprobaron dos modificaciones presupuestarias, una de ellas de más de 236.000 euros de importe, para dotar de crédito a la contratación que se quiere realizar antes del inicio del próximo curso escolar para acometer labores de desinfección en los centros educativos, tal y como se realizó en este año. La delegada de Economía, Laura Álvarez, señaló que, aunque esta es una medida que se considera que debería ser acometida por la Junta, volverá a hacerlo el Ayuntamiento al haber sido requerida esta actuación por la comunidad educativa. No obstante, apuntó que en el caso de que este gasto sea asumido finalmente por el gobierno autonómico, esta partida se destinará al mantenimiento de colegios.