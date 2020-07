El sendero del río Guadalete se queda sin fondos europeos para su ejecución

El proyecto de construcción de un sendero fluvial que discurriría por el entorno del río Guadalete y que comunicaría los términos municipales de Jerez y El Puerto está en el aire. La Junta de Andalucía tiene previsto acordar mañana viernes su baja dentro del listado de proyectos que pretende ejecutar con los fondos europeos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz.

El organismo autonómico se ha negado a aclarar los motivos que han llevado a que este viernes la comisión de seguimiento y participación de estos fondos alegando que no se pronunciará hasta que concluya la reunión de este órgano. Sin embargo, estos planes han sido adelantados por el gobierno del Ayuntamiento de Jerez, que ha calificado la decisión como un “nuevo ataque de la Junta a Jerez". De hecho, el gobierno local está promoviendo la celebración de una concentración mañana viernes a las nueve y media en la barriada rural de La Corta para protestar contra esta decisión.

El anuncio fue realizado por el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, quien puso en duda los motivos esgrimidos por la Junta para no ejecutar este proyecto con los fondos ITI. Según la explicación apuntada por el edil, el organismo autonómico esgrime dos motivos para descartar el proyecto. Para empezar, asegura que aún no se han puesto a su disposición los terrenos necesarios para acometer el proyecto. Y, segundo, alega que este no puede realizarse mientras no esté redactado el plan especial del río Guadalete, un documento de ordenación urbanística del entorno del río que es competencia, precisamente, del organismo autonómico.

Díaz afirmó que desde el 2 de abril la Junta tiene con los terrenos necesarios que han cedido tanto el Ayuntamiento como el Obispado de Jerez y Adif, la administradora estatal de las infraestructuras ferroviarias. Y, por otro, cuestionó que sea necesario aprobar el plan especial, documento que está actualmente en proceso de elaboración, ya que este proyecto es anterior al inicio de su tramitación.

Por estos motivos, el representante municipal mostró sus sospechas de que el proyecto se haya descartado porque la Junta no ha terminado aún el proyecto de construcción de este sendero fluvial. De este modo, Díaz acusó al organismo autonómico de tener “una falta de respeto” hacia el Ayuntamiento y la ciudad de Jerez. “No se puede castigar de esta manera tan ruin a Jerez”, sentenció.

Para ello, hizo mención que este no es el primer proyecto que se cae de la ITI, pues ya ocurrió lo mismo hace más de un año con un centro de innovación del motor que se proyectó junto al Circuito de Jerez. Y también puso como ejemplo la orden de paralización de las obras de reurbanización de la calle Corredera y plaza Esteve, donde Junta y Ayuntamiento llevan meses enfrentadas por un conflicto de competencias. De hecho, volvió a cargar contra la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, a la que acusó de tener "inquina gaditana contra el Ayuntamiento de Jerez".

El proyecto contempla la ejecución de un sendero peatonal que partiría de las inmediaciones del puente de La Cartuja y que llegaría hasta el Caño del Molino, en el Puerto, reutilizando viales ya existentes y creando unos nuevos. La inversión rondaba los 3,5 millones de euros.

Ante esto, el edil “invitó” a que la ciudadanía se concentre esteviernes en La Corta. Eso sí, a pesar de esta invitación, negó que el gobierno sea el convocante de la protesta. “No convocamos, pero sí invitamos a que se canalice de manera simbólica para mostrar a la Junta que se equivoca”, argumentó.

El pleno de este jueves tiene previsto debatir una moción de urgencia promovida por el ejecutivo como iniciativa de apoyo a este proyecto.