El Ayuntamiento de Jerez a través de la Delegación de Igualdad y Diversidad ha convocado un año más al jurado para la determinación de los Premios Racimo y Filoxera, galardones que entrega el Ayuntamiento de Jerez dentro de la programación organizada para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.

En esta edición, el jurado ha determinado conceder el Premio Racimo a la comparsa de mujeres 'We can do… Carnaval' y el Premio Filoxera “al incorrecto tratamiento en los medios de comunicación de las noticias sobre violencia de género, y violencia sexual no acorde con el código deontológico".

El jurado de los Premios Racimo y Filoxera ha estado presidido por la delegada de Igualdad y Diversidad, Ana Hérica Ramos, y conformado por la vicepresidenta de la Demarcación en Jerez del Colegio de Periodistas de Andalucía, Sonia Arnáiz; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, Roxana Sáez; y la periodista Patricia Merello, de lavozdelsur.es. También ha presentado sus propuestas a este jurado José García Serrano en representación de OndaCero, aunque no pudo estar presente en la reunión de la que surgió el fallo.

El Premio Racimo pone en valor la aportación de instituciones y personalidades que contribuyen a construir una sociedad más igualitaria. El acta del jurado argumenta su concesión por unanimidad a la comparsa de mujeres ‘We can do…Carnaval’ por “su gran logro con respecto a la ocupación por parte de las mujeres de espacios públicos y culturales de tradición masculina, por introducir nuevos lenguajes diversos y en tono reivindicativo contra el Patriarcado, habiendo conseguido un hito en el Teatro Falla y en la Historia del Carnaval de Cádiz”.

El Premio Filoxera es una llamada de atención contra actitudes y mensajes que perpetúan los roles de género y la discriminación. El acta del jurado recoge que el Premio Filoxera ha sido concedido "al incorrecto tratamiento en los medios de comunicación de las noticias sobre violencia de género, y violencia sexual no acorde con el código deontológico".

El jurado explica que esta práctica no acertada ni adecuada denota “falta de sensibilidad y de formación, imprescindible en esta materia, atendiendo a la gran responsabilidad que asumen los medios como referente de comunicación y por ende educacional por excelencia, aun así se ha de reconocer el esfuerzo y el largo camino recorrido por los diferentes agentes de los medios de comunicación, para unirse a todo el movimiento en contra de la violencia de género, y en reivindicación de una sociedad más igualitaria”.