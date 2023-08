Profesionales del Hospital de Jerez: "La falta de personal se va a prolongar hasta mediados de septiembre"

Profesionales del Hospital de Jerez vuelven a alertar de la falta de personal y denuncian que esta situación "se va a mantener hasta mediados de septiembre". Según fuentes fiables del propio centro sanitario, "el plan de vacaciones es un plan austero, que tiene unas miras exclusivamente economicistas, en el que la gestión dura se impone a la asistencial. De ahí se deriva al alto número de cierre de camas". A este respecto, aseguran que, "supuestamente, el 15 de agosto se iba a recuperar parte de la actividad abriendo camas. Camas que en teoría no están cerradas, están inutilizadas pero dentro de la cartera de servicios de los que dispone el hospital estos meses".

Estas mismas fuentes saben de la "dificultad de contratación de algunas categorías, pero eso va a ocurrir mientras no salgan muchas más plazas de MIR y mientras no haya una reposición mayor del número de plazas que se jubilan, etc. Esas son medidas macro políticas que no nos corresponden, es algo coyuntural. Las vacaciones es un tema estructural".

Ponen como ejemplo la situación en Neonatos, Medicina Interna o Cardiología, "donde hay una reducción importante de profesionales: se ha quitado un auxiliar de mañana y otro de noche y se queda una sola persona para tomar constantes, tratamientos, lavados...". Apuntan que la Administración "se compromete a que a partir del 16 de agosto se retome la actividad, pero ya nos han avisado de que esta misma situación se va a mantener hasta, al menos, el 31 de agosto. Pero por fuentes no oficiales, ese plan de vacaciones austero desde el punto de vista asistencial se va a prolongar hasta el 15 de septiembre, al menos".

"Todo esto -critican- tiene como objetivo jugar con los recursos que tenemos en el hospital y adaptarlos al fin económico que tienen marcado y no pasarse de ahí, con independencia de que la presión asistencial sea mayor o menor. Hay mucha falta de conciencia por parte de la dirección porque abriendo las camas que se tienen, porque las hay, y contratando los profesionales, esto no pasaría".

Una situación que redunda "en la demora para dar las altas, por ende, en la espera de hasta días de las personas que están en Urgencias para ocupar esa cama. Y como la Atención Primaria no funciona, no tienen la capacidad suficiente para dar respuestas a las urgencias, pues todo va al hospital. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se hace un embudo y, aunque los profesionales pongamos mucho empeño, si a mí me mueven del servicio donde estoy a otro que no suelo desempeñar, pues mis competencias profesionales no son las mismas, las pierdo. Nos cambian y nos reordenan toda la vida laboral y personal: nos cambian de servicio y de turnos. Es un descontrol y tenemos mucha intranquilidad".

Asimismo, añaden que tanto "Clic Salud+ como Salud Responde no están dando respuesta a la demanda que hacen los usuarios de Atención Primaria. La mayoría de los centros tienen cerradas sus agendas de médicos de familia y de pediatría, así que la única opción es que los pacientes vayan a los centros de salud y que les atiendan como urgencias o ir a los hospitales".

Estas mismas fuentes han querido mostrar además su respaldo a las enfermeras de Pediatría, que alertaban días atrás de falta de personal y avisaban de que "hay riesgos y no nos escuchan", explicaciones que son "totalmente ciertas, no mienten", aseguran.