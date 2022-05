Programa de actividades de la Semana del Grupo Social ONCE en Jerez

La ONCE celebra, desde este lunes 23 y hasta el viernes 27, la Semana del Grupo Social ONCE, que este año lleva por lema 'Los Colores son valores'. Doscientas actividades en toda la Comunidad Autónoma con un programa que desplegará actos en Jerez, Sanlúcar, Ubrique y Chipiona al objeto de enseñar y compartir con sus ciudadanos el modelo social de la ONCE y permitir que puedan conocer los servicios que presta la Organización tanto a las personas ciegas como con baja visión.

Este año la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE coincide con la campaña puesta en marcha por la Organización para dar a conocer su oferta de prestaciones sociales a la población con baja visión. De ahí que gran parte de las actividades programadas en todos los centros se informará a la población sobre su campaña de baja visión para que conozcan las posibilidades que tendrían aprovechando al máximo su resto visual y mejorando su calidad de vida a través de su afiliación a la ONCE.

La delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, se ha sumado hoy a la presentación de la Semana de la ONCE 2022, que se conmemora este año con el lema ‘Los colores son valores’. Amalia Amezcua, representante del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez, han presidido un acto en el que Grupo Social ONCE ha visibilizado los objetivos de la organización, invitando a toda la ciudadanía a seguir sumándose a la construcción de una sociedad sin barreras e inclusiva.

Los representantes de la ONCE han destacado que esta semana de actividades pretende agradecer a la ciudadanía su solidaridad con la entidad. Con respecto al lema, ‘Los colores son valores’, han destacado el verde de la actitud y el impulso; el rojo de la solidaridad; el azul de la inclusión; el amarillo de la inclusión, y el blanco, que representa el bastón guía.

Carmen Collado ha felicitado una edición más a la ONCE por seguir apostando abriendo sus puertas para mantener un contacto permanente y directo con la ciudadanía, y visibilizar unos valores de inclusión que benefician a toda la sociedad, señalando que “el azul es también el color de Jerez, una ciudad inclusiva, y el Ayuntamiento quiere ser parte de ese Jerez solidario y avanzar en ese camino que tenemos por delante”.

El programa de actividades de la semana del Grupo Social ONCE en Jerez es el siguiente:

Lunes 23

Inauguración. El Grupo Social ONCE presenta su semana. Finalizado el acto de presentación, los presentes inaugurarán la exposición 'La tecnología a nuestro lado' en la Delegación de la ONCE en Jerez dela Frontera. 'La tecnología a nuestro lado' es una exposición donde todo tipo de visitantes contemplarán, interactuando con ellos, los avances tecnológicos que ayudan a las personas ciegas y deficientes visuales en su trabajo, ocio, actividades domésticas, desplazamientos, etc. Visitas concertadas de centros educativos, asociaciones, clubes, colegios profesionales, empresarios, etc.

Martes 24

'Kahoot ONCE'. Tres clases de 3º de la Educación Primaria de tres colegios diferentes, en las que cursa sus estudios un alumno o alumna afiliado/a, competirán entre ellas en un concurso de conocimientos sobre la ONCE y sus servicios, la baja visión, la ceguera, etc. (previamente se les ha mandado material informativo para encontrar las respuestas). A través de esta plataforma informática, KAHOOT, nos conectaremos todos a la vez, las clases y nosotros desde la ONCE, para realizar el concurso. | 10.00 horas

'Pilateando en la calle'. Los y las componentes afiliados/as del taller de pilates de esta sede, en compañía de practicantes sin discapacidad del resto de la ciudad que se animen, realizarían una exhibición en un espacio público de la ciudad. Se trata de hacer visible como personas ciegas o deficientes visuales realizan esta actividad sin mayor problema, simplemente con indicaciones verbales precisas. Tendremos también una mesa con material divulgativo sobre la baja visión. | Plaza Alameda del Banco | 19.00 horas.

Miércoles 25

Mesa informativa sobre baja visión. Aprovechando la situación privilegiada de nuestra Delegación en una calle de mucho paso de personas, instalaremos de nuevo nuestra mesa divulgativa sobre la baja visión. | C/ Porvera, 26 | 10.00 horas.

'Oftalmólogos y ONCE: sociedad perfecta'. Encuentro de profesionales de los servicios sociales de la ONCE con oftalmólogos del ámbito público y privado de Jerez, El Puerto y Arcos. La idea es darles a conocer nuestro modelo de atención a personas con baja visión para que puedan trasladarlo a sus pacientes cuando así lo estimen; además, aprovecharemos para invitarles a visitar nuestra Exposición de Tecnología. | Delegación ONCE Jerez | C/ Porvera, 26 | 19.00 horas.

'El modelo de intervención de la ONCE en el proceso de ajuste de la discapacidad visual'. Conferencia online para profesorado de la UCA y personal interesado. Enlace: https://uca-es.zoom.us/webinar/register/WN_DDOahpDTj-hlozlzeJNRQ. | 17.00 horas.

Jueves 26

'Los mayores nos importan'. A través del Consejo Local del Mayor del Ayuntamiento de Jerez, queremos invitar a todas aquellas personas mayores que lo deseen a venir a nuestra sede, hablarles sobre los problemas visuales y soluciones de vida diaria que ofrecemos desde la ONCE y conocer nuestra Exposición. | Salón de Actos ONCE Jerez de la Frontera | C/ Porvera, 26 | 12.00 horas.

'Accesibilidad documental'. Conferencia online para profesorado UCA y personal interesado. Enlace: https://uca-es.zoom.us/webinar/register/WN_rcboYYjSK2YYUimq3UJ9w. | 17.00 horas.

'Cocinar con cuatro sentidos'. Onda Jerez TV emitirá un reportaje en el que podrá verse a tres personas afiliadas a la ONCE cocinando. Utilizando algunos medios tecnológicos y el resto de los sentidos menos el de la vista, demostrarán cómo las personas con esta discapacidad pueden manejarse también entre fogones.

Viernes 27

Clausura. El Grupo Social ONCE despide su semana con un encuentro entre los trabajadores y colaboradores que la han hecho posible. Delegación ONCE Jerez | C/ Porvera, 26 | 13:30 h.