Vecinos de La Barca exigen en Jerez la mejora del servicio de limpieza de la pedanía

Más de medio centenar de vecinos de La Barca se ha manifestado este martes a primera hora en la puerta del Ayuntamiento de Jerez para reclamar la mejora del servicio de limpieza en esta entidad local autónoma. La protesta ha estado encabezada por el alcalde de este núcleo, Alejandro López (PP), y ha contado también con el respaldo de miembros del PP de Jerez como María José García-Pelayo, Antonio Saldaña y Jaime Espinar.

El alcalde de la pedanía ha reclamado lo que considera “un derecho no solo de La Barca sino de la zona rural: ¿Por que siempre se empiezan a mejorar las cosas por el Jerez urbano y no por el Jerez rural?”. López ha recalcado que en Jerez llevan “casi un mes poniendo contenedores y en la zona rural no ha llegado ninguno. Los primeros contenedores que llegaron fue a Gualdacacín y porque habíamos salido antes en redes sociales diciendo que no era lógico lo que estaba ocurriendo y se fueron a ponerlos allí”.

Aun así, ha dejado claro que la protesta no es sólo por este asunto, “son muchas cosas más”. De hecho, ha reclamado la reposición de contenedores pero también el arreglo de las zonas donde están ubicados, la limpieza de los mismos y la creación de un punto limpio en La Barca “para que no nos tengamos que desplazar 20 kilómetros para traer escombros o restos de poda”.

Una vez más, Alejandro López ha insistido en que el Ayuntamiento de Jerez sigue sin trasladarle los datos de la recogida de basuras en la pedanías. Una información que le reclama el alcalde con la intención de realizar un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de asumir el servicio desde la propia pedanía. “Nos dijeron verbalmente que en torno a 400.000 euros se recaudaba en nuestro pueblo y creemos que es un importe bastante elevado para poder gestionar el servicio directamente o con una empresa que lo gestione mucho mejor de lo que se está llevando a cabo ahora mismo”, ha destacado.

El alcalde ha asegurado que, aunque no ha hablado directamente con el delegado de Desarrollo Sostenible, José Antonio Díaz, sí lo mantiene informado vía Whatsapp de lo que está ocurriendo con el servicio de basuras en la pedanía. “También deben llamar ellos [en alusión al gobierno local de Jerez] y preocuparse, porque para recaudar 'vienen' sin problema, mandan su contribución y la pagamos. Así que para esto que bajen a la tierra, vengan a nuestros pueblos y pregunten”. Por último, López ha lamentado que “el PSOE de La Barca defienda más a su partido aquí que los derechos de nuestro pueblo”.