El alcalde de La Barca denuncia problemas con la recogida de basura

Los problemas con el servicio de recogida de basuras en La Barca ha puesto en pie de guerra a su alcalde, Alejandro López (PP). Según el responsable de la entidad local autónoma, el cambio de concesionaria en el servicio de limpieza y recogida de basuras no se ha notado en esta pedanía. Por estos motivos, ha mostrado su decisión de convocar próximamente una manifestación en la puerta del Ayuntamiento de Jerez para exigir soluciones al gobierno municipal. “Ya está bien de tener a nuestro pueblo así de basura y contenedores destrozados. En Jerez llevan un mes poniendo nuevos. ¿Por qué no empezáis por la zona rural?”, ha denunciado López en redes sociales, mostrando fotografías del mal estado de los contenedores de La Barca y de la basura tirada por el suelo. “Ya hay una empresa nueva con más camiones y trabajadores, ya no hay excusas para que otros sean culpables”, ha recalcado, en alusión a la nueva concesionaria FCC-Cointer.

A la espera de pedir los permisos para la protesta, Alejandro López ha explicado a Diario de Jerez que “el principal problema” en la pedanía es que “tenemos muchísima basura y hacen falta más contenedores. Además, no hay una limpieza exhaustiva de la zona en la que están porque no pasa ningún camión lavacontenedor y, como se ve en las fotos, es denigrante la situación”. El alcalde alerta también de los problemas de salubridad que puede causar esta situación y anuncia que hablará con Sanidad “porque hay contenedores en ese estado cerca del colegio y del instituto, con lo que supone por el tema de ratas y todo lo que genera esa basura. Además, cada vez que se acerca un gato o un perro, al haber bolsas fuera del contenedor, se queda la basura tirada por toda la calle”.

Ante este panorama, López afirma que “la única cuestión que nos queda es manifestarnos en la puerta del Ayuntamiento porque están colmando nuestra paciencia”. Como anécdota, recuerda que mientras que ellos demandan más contenedores, hay zonas de Jerez como el Parque Empresarial en el que había en estado de abandono numerosos contenedores de vidrio (de color rosa que se presentaron con motivo del Día del Cáncer de Mama) que, incluso, “hemos solicitado para ponerlos en La Barca”. De hecho, en agosto del año pasado, el alcalde ya denunció que los contenedores de vidrio de La Barca estaban siempre llenos porque la empresa pasaba en contadas ocasiones a vaciarlos.

El alcalde de la pedanía explica que tras hacer pública su denuncia el lunes por la tarde a través de redes sociales, el delegado de Sostenibilidad, José Antonio Díaz (PSOE), “salió por la noche en su Facebook diciendo que ya estaban poniendo contenedores nuevos en Guadalcacín. Como está cerquita de Jerez los mandaron para tapar la pisada”. En este sentido, insiste en que se manifestarán “no sólo por los contenedores, sino por el servicio en general porque no hemos notado el cambio de concesionaria”.

Por otra parte, el alcalde de La Barca ha recordado que el Consistorio pedáneo aún está a la espera de que el Ayuntamiento de Jerez le facilite los datos relativos al coste de la recogida de basuras en esta pedanía. “La idea es hacer un estudio para ver si hay viabilidad para poder prestar nosotros directamente el servicio o hacerlo a través de una concesionaria”, explica, añadiendo que “si no es rentable, pues nada”. No obstante, aclara que “nos dijeron que la recogida de basuras aquí en La Barca estaba cerca delos 400.000 euros anuales y veíamos que había un importante margen de poder trabajar y hacer un estudio a través de Diputación provincial para poder llevarlo nosotros”.

Hay que recordar que no sólo La Barca planteó asumir el servicio de recogida de basuras. De hecho, en enero de este año los ayuntamientos de El Torno, Torrecera, Estella y La Barca denunciaron en un comunicado conjunto que el gobierno de Mamen Sánchez no les facilitaba los datos “que, de forma reiterativa, le han solicitado con la finalidad de poder gestionar de forma directa el servicio de recogida de basuras”. En aquel momento, los alcaldes eran Alejandro López en La Barca (PP), Ricardo Sánchez en Estella (PP); Manuel Bertolet en Torrecera (IU) y África Barriga en El Torno (IU). Sin embargo, tanto Torrecera como El Torno tienen actualmente alcaldes socialistas (Francisco Javier Arcila y Francisco Javier Fuentes, respectivamente) y no se han vuelto a pronunciar sobre la posibilidad de asumir o no el servicio.