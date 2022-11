Protesta para tratar de 'amarrar' la recuperación del Archivo Municipal de Jerez

La Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural DEPA ha celebrado este martes en la plaza del Banco una concentración para llamar la atención sobre el estado en el que se encuentra el Archivo Municipal. Para simbolizar la falta de recursos para el Archivo, la asociación donó cinta roja para amarrar los legajos de documentos, que recogió el propio delegado de Cultura, Francisco Camas.

José Luis Maldonado, presidente de la DEPA, arropado por otros miembros de la asociación, así como por personas relacionadas con el mundo del patrimonio en la ciudad, apuntó que esta iniciativa "lo que busca es que en principio, de alguna forma, se puedan resolver las medidas paliativas para la conservación y protección del Archivo Municipal. A ver si en un futuro próximo se puede plantear la ubicación definitiva, con un edificio propio municipal, buscando la financiación que se crea conveniente por parte de las instituciones, de este grave problema, con el valor que este Archivo tiene no sólo para Jerez, sino para Andalucía".

Por su parte, Francisco Camas agradeció el tono y la forma de la propuesta, "de una asociación que vamos a necesitar, igual que vamos a necesitar el apoyo de todas las administraciones, porque la protección y conservación del Archivo no lo puede hacer en solitario este Ayuntamiento. Hay que invertir dinero".

Camas hizo referencia a la denuncia interpuesta por el PP meses atrás ante la Delegación Provincial de Cultura por el mal estado del Archivo, lo que llevó a la Junta de Andalucía a hacer una inspección técnica del mismo y a exigir al Ayuntamiento de Jerez medidas para su conservación. "La situación es que nos tenemos que sentar (con la Junta) y darle el valor y la importancia que tiene este Archivo. Y no es sólo una cosa de este Ayuntamiento, es una cosa del gobierno autonómico. Necesitamos ayuda. El Ayuntamiento solo no puede". El delegado dijo no estar de acuerdo con que el Archivo "esté en unas condiciones deplorables, está en una condiciones mejorables. Estamos dentro de lo posible y con la capacidad que tenemos de hacer las correcciones con las que nos hemos comprometido con la Junta. Sabemos que no es el sitio idóneo para el Archivo, pero sí tenemos la conciencia absoluta de lo que hay que hacer, pero solos no podemos. Hay que reclamar a las administraciones inversión para unas instalaciones como se merecen de uno de los archivos más importantes de España".

Maldonado recordó que la asociación DEPA no tiene ninguna orientación política, "sólo unos objetivos muy concretos en defensa del patrimonio, conservación y protección. Sea quien sea tiene que poner los recursos suficientes para una ubicación particular de este Archivo. Y nos seguiremos movilizando, no sólo en este asunto, sino por ejemplo en la exigencia de apertura de horario de visitas a la Cartuja, que conventos de la ciudad sean BIC (Bien de Interés Cultural), la protección del adoquinado, la invasión de los veladores, Riquelme, etc., y otros muchos problemas de la ciudad con el patrimonio".

El PP responde

El Partido Popular de Jerez se sumó también a la reclamación ciudadana para que el Ayuntamiento de Jerez "se tome en serio, de una vez, la delicada situación en la que se encuentra el Archivo Municipal. Una situación a la que el PSOE de Mamen Sánchez lleva 8 años sin poner remedio ni solución cuando estamos hablando de la institución municipal más antigua de la ciudad", han apuntado este martes lo populares en la plaza del Banco.

Desde el Partido Popular, su portavoz Jaime Espinar, ha lamentado que Jerez "esté a punto de perder toda su historia documentada por la falta de trabajo y de interés del PSOE de Mamen Sánchez que ya ha recibido varios requerimientos de Patrimonio Histórico y que no quiere escuchar tampoco a tantos jerezanos que reclaman la urgente puesta a punto del Archivo".

El pasado verano se conoció que los técnicos de la Consejería de Cultura habían abierto diligencias al Ayuntamiento por el mal estado de conservación de las distintas dependencias en las que se encuentra el Archivo. "Ya entonces, la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, consideró prioritario que el Ayuntamiento cumpla la Ley de Patrimonio Histórico y se salve y conserve la historia de Jerez que se atesora en este Archivo Municipal. 8 años sin haber dedicado un solo euro al Archivo Municipal lleva el PSOE de Mamen Sánchez que debe explicar qué ha pasado con el dinero que Mamen Sánchez anunció y puso en el Presupuesto Municipal 2020 (y que ha estado dos años en vigor) para abrir un nuevo Archivo Municipal en la calle Madre de Dios, en la parte municipal de las antiguas Díez Mérito y que durante mucho tiempo solo ha servido de resguardo de okupas".

Ante esta situación, desde el PP se preguntan "cómo se pretende presentar una candidatura a capital cultural europea cuando tenemos un archivo en evidente avanzado estado de descomposición, con parte de la historia ya perdida por la humedad o por otros factores".