Punta del Norte reclama al gobierno local que cumpla: "El compromiso es que el centro de salud de la zona norte esté en Las Flores"

La asociación 'Punta del Norte', cuya presidenta es Charo López, ha remitido una carta al Ayuntamiento de Jerez. Lo ha hecho para pedir explicaciones sobre la futura ubicación del centro de salud de la zona norte. Se trata de una instalación que la Junta ya ha incluido en su presupuesto de 2024. Desde el gobierno local, por su parte, se han ofrecido distintas parcelas como posibles emplazamientos.

Por estos motivos, desde el colectivo vecinal, que preside la también exconcejal del PP, quiere que se aclare qué va a pasar. "Como ya le indicamos en el email con fecha 22 de diciembre de 2023, y una vez valorada las declaraciones que ha vertido en el pleno del mes de diciembre, en referencia a la futura ubicación del Centro de Salud de la Zona Norte, y teniendo en cuenta como usted bien ha detallado, el apremio de este paso para la licitación del proyecto, nos dirigimos a usted para, que en la medida de lo posible, se nos aclare las dudas que nos han surgido de esta manifestación en el Pleno del mes de diciembre", detalla la carta remitida al Ayuntamiento de Jerez, concretamente a la alcaldesa María José García-Pelayo.

Asimismo, desde el colectivo se recalca que "en primer lugar, como usted bien sabe, el compromiso de la Junta de Andalucía, concretamente del anterior consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha sido desde mayo de 2019 que la ubicación del centro sería 'en una parcela de la barriada Las Flores', tras la exposición de nuestra asociación de vecinos 'Punta del Norte' de los motivos técnicos y de infraestructura que avalaban nuestra petición".

En segundo lugar, "no entendemos, como después de tantos años exponiendo por parte de esta asociación la necesidad urgente y su ubicación como consecuencia de la expansión de población en Las Flores, se plantea la opción de ubicarlo en la calle Afrodita, junto al centro comercial Hipercor, pues este terreno no está en la barriada Las Flores. Por otra parte, el terreno que propone junto a la iglesia, aunque está ubicada en la barriada, solo posee 2.593 metros según los planos que nos ofreció en su día la delegación de Urbanismo y por tanto, no cumple con el requisito que exige la Junta para dicha ubicación, la que usted mismo indica como 2.700 metros".

En la misiva se añade que "como tercera opción, se propone terrenos en Pozoalbero, sin especificación alguna". Por ello, "esta junta directiva, tiene el compromiso de usted misma de que la ubicación sería en la avenida Antonio Herrera 'El Fandango', y que usted apoya días antes de las elecciones municipales en una visita a la barriada y ante bastantes vecinos que acudieron a la cita".

Tal como explica la asociación, "en dicha avenida, y según la página del catastro, tiene varias parcelas al margen izquierdo que cumplen los requisitos para dicha ubicación con bastantes metros para un parking, y las detallamos a continuación: Parcela nº 1, con 7.449 metros; Parcela nº 4 con 4.143 metros, parcela número 5, con 5.944 metros ( que aunque aparece como equipamiento docente, siempre se nos informó que era opcional y se podía cambiar); parcela número 6 con un total de 2.990 metros (igualmente aparece destinada en principio para un equipamiento deportivo). En caso de estar cedidas dichas parcelas, ruego se nos remita por escrito a qué organismo han sido cedidas y en qué fecha".

Así las cosas, "esta junta directiva, después de haber analizado todas las opciones, esperamos que nos confirme una de dichas parcelas que fue motivo de su compromiso y a su vez de D. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, a través de su consejero Jesús Aguirre".

"Esperamos que dichos terrenos, que no nos cabe duda que estarán destinado para el centro de salud por el bien del pueblo de Jerez como prioridad, y no para otros intereses políticos ni económicos, sean los elegidos para el cumplimiento del su compromiso contraído con Las Flores, y del cual depende el presidente de la Junta de Andalucía de cumplir con el suyo", concluye el escrito, añadiendo que la asociación 'Punta del Norte' "queda a su entera disposición para cualquier aclaración y reunión ( a ser posible por la tarde ya que todos trabajamos en turno de mañana)".

En este sentido, Charo López asegura que "este debate nunca debió ser suscitado, pues ya tenía Pelayo la suficiente información durante años y que le llevó a su compromiso por razones técnicas y de infraestructura obvias y razonables para de Punta del Norte para comprometer la ubicación del centro de salud en la avenida Antonio Herrera El Fandango". Además, la presidenta vecinal recalca que son "las mismas razones técnicas y de infraestructura que le expusimos a la Junta y en virtud de ello se comprometieron a ubicarlo en Las Flores".

"El no ubicarlo en Las Flores -añade Charo López-, implicaría algo más que el incumplimiento político de dos máximas autoridades, Pelayo y Juanma Bonilla, ya que consideramos que Las Flores tiene el mismo derecho que otras barriadas a tener edificios públicos, para cubrir una necesidad urgente en la zona, sino que no se haría con una equidistribución igualitaria entre las distintas barriadas: todas las barriadas a nuestro alrededor poseen colegios de Primaria, de Secundaria como es el caso San José Obrero y La Granja, con centros docentes y de salud!".

"Juanma Moreno ha cumplido al requerimiento de esta asociación 'Punta del Norte' de la modificación de los presupuestos andaluces de incluir una partida económica para el proyecto de dicho centro de salud, a través de Mercedes Colombo, a la que está asociación agradece su implicación y trabajo. Ahora esperamos que también cumpla Pelayo", confía la presidenta vecinal.