Quejas por la construcción de una pasarela en la A-2003 que une Jerez con La Barca

Las obras de construcción del carril bici en la carretera que une Jerez con La Barca avanzan a buen ritmo y, de forma paralela, la Junta ejecuta también mejoras en determinados 'puntos negros' denunciados por la Plataforma A-2003.

Sin embargo, la actuación no es del agrado de todo el mundo. Mari Martínez es una de las vecinas de Cuartillos que ha mostrado su disconformidad con una de la pasarelas peatonales que se está levantando en la zona. Por este motivo, a título personal le ha escrito a la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, para comunicarle los motivos de su queja.

En el documento, remitido a la delegación responsable de las obras de ejecución de las pasarelas en la carretera A2003 de Estella- La Barca, esta afectada alega lo siguiente:

"Buenas tardes Carmen, como vecina y usuaria de la calle Alenar de Cuartillos me gustaría mostrar mi total disconformidad , malestar y preocupación por la localización en la que están montando la pasarela de la carretera. Hace poco más de un año, uno de nuestras niñas fue atropellada cuando cruzaba para coger el autobús. El 95% de las viviendas y de los vecinos cruzan por el cruce donde sucedió el atropello para ir a los contenedores, visitar a los vecinos o coger los autobuses urbanos y escolares".

A su juicio, según consta en el escrito, "un semáforo con botón y unas señales de peligro hubieran sido más que suficientes para regular este peligro".

Sin embargo, "ahora, están instalando una pasarela millonaria arriba de la carretera, a un kilómetro de distancia, donde no vive nadie, donde no hay movimiento ni cruce de vecinos porque no hay casi ni casas. Sin contar con los vecinos, sin dar explicaciones, sin preguntarnos".

"Me gustaría saber -continua- si alguien de los que ha dado el visto bueno a esta ejecución se ha dignado a venir y ver in situ dónde está el peligro y dónde está la necesidad. El gasto ahí, en ese punto, se lo podían haber ahorrado ya que dudo que los vecinos, sobre todo los mayores, puedan subir 1 kilómetro o 2 a cruzar. Espero su respuesta y le envío foto para que se haga a la idea", concluye.

Mari Martínez se presenta también ante la delegada como "mamá de 2 niñas que cruzan a diario a las 8 para coger el autobús escolar, vecina que cruza a diario para tirar la basura y vecina que cruza esporádicamente para visitar a amigos y familiares al otro lado de la carretera".

Ante esta situación, esta afectada asegura que "aunque la queja la he enviado a título personal, me consta que hay muchos vecinos que opinan exactamente como yo". "Hay muchos vecinos mayores que no van a recorrer todo lo que hay hasta la pasarela y volver para cruzar por ahí, no tiene ningún sentido lo que están haciendo", recalca. Por ello, confía en que la delegada de Fomento "me lea antes de que la obra avance más, porque llevan como una semana y va todo muy rápido. Creo que es una manera de tirar el dinero porque la gente seguirá cruzando por donde deberían haberla puesto".

Hay que recordar que desde el inicio de las obras la Plataforma A-2003 continúa vigilante del desarrollo de las mismas manteniendo una relación fluida con la Junta de Andalucía como responsable de las obras. En todo momento, desde este colectivo se ha controlado la ejecución del proyecto instando a la Administración andaluza a corregir todos los puntos negros que han ido detectando los representantes de los distintos núcleos por los que pasa la A-2003.