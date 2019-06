A primera vista es el trabajo final de una asignatura. En el fondo, es una gran iniciativa de la Escuela de Arte para renovar la imagen de los comercios de la calle Porvera, de la mano de los alumnos del segundo curso de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico.

El proyecto final de la asignatura Identidad Visual “se plantea como una iniciativa proactiva que se basa en investigar sobre marcas reales y negocios de nuestra calle”. Se inició con un trabajo de investigación y contacto con las empresas seleccionadas por los alumnos.

Una vez elegido el negocio, establecieron contacto con el empresario para diseñar un briefing o descripción del proyecto, que fue mejorado y asesorado por el alumnado, y a su vez supervisado por la profesora de la materia, Ana María Falcón.

“Llevamos cuatro meses trabajando. Tenemos aquí una calle totalmente comercial y quería poner en valor la necesidad social del diseño gráfico. El diseño gráfico ahora mismo es una carrera profesional muy importante”, subraya Falcón.

La profesora de Identidad Visual declara que “el objetivo era hacer una marca y el manual de identidad corporativa a partir de una empresa que ya existe. La calle Porvera es una calle súper comercial con un potencial impresionante, pero hay muchos negocios que ni siquiera se ven. Los alumnos han hecho un proyecto muy cercano a la realidad”. Durante tres días los 16 estudiantes defenderán sus trabajos.

Una de las estudiantes que este lunes ha presentado el suyo ha sido Natalia García. Con una renovada y actualizada imagen de ‘La despensa de Consuelo’, la alumna reconoce que “me interesé por este negocio porque yo compraba de chica. He recordado cosas de la infancia y me ha gustado mucho hablar con la propietaria”. A sus 19 años aún no sabe con certeza el camino profesional que quiere seguir pero declara que “en mi futuro me gustaría hacer muchas cosas porque me considero una persona muy creativa”.

Matilde Jaime ha defendido el desarrollo de su marca de Ferretería 34. La joven agradece “la accesibilidad de Javier, el propietario de la ferretería” a la hora de entrevistarse con ella. Jaime declara que con estos trabajos “queremos dar una vuelta a las marcas. Cuando te metes en la calle Porvera te encuentras la Escuela de Arte, y creo que debe ser un calle visualmente atractiva”. Sobre el trabajo de diseñador gráfico, la alumna anima a las empresas a contratar los servicios de profesionales porque “no es un capricho, es una inversión”.