El gobierno local tiene previsto reunirse este martes con el Ministerio de Hacienda para obtener su beneplácito para la adopción de una serie de medidas de ayuda al sector económico local para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Eso sí, por el momento el ejecutivo evita aclarar qué hará alegando que esperará a tener el visto bueno de la administración central.

De lo poco apuntado este lunes por la alcaldesa, Mamen Sánchez, es que estas no irán por la vía fiscal ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para hacerlo. En este sentido, la regidora insistó en que se está haciendo “lo que nos permite la ley” por lo que explicó que no habrá bajada de impuestos. “No podemos bajar determinadas cosas porque no nos lo permite la ley”, sentenció. Así, apuntó que, por el momento, solo se pueden solicitar aplazamientos de las obligaciones fiscales, una medida que puede pedir cualquier ciudadano.

Sobre la propuesta que se hará a Hacienda, la regidora comentó: “Son un paquete de medidas que no van en materia fiscal pero que yo sé que van a venir muy bien a muchos sectores que en estos momentos necesitan de esa ayuda”, comentó. Eso sí, la alcaldesa dejó entrever que estas afectarán a la economía municipal - “son cantidades que nos faltarán a final de año”, dijo-, de ahí que requiera del visto bueno del Ministerio de Hacienda. En el caso de recibirlo, Sánchez aseguró que estas medidas se llevarán al pleno que se celebrará este jueves.

Ahora bien, la regidora sí aprovechó para cargar contra la Junta de Andalucía para recriminarle que inste a los ayuntamientos a adoptar medidas en favor de autónomos (fundamentalmente hostelería y comercio) cuando “ha recibido tantos y tantos millones del Gobierno de la Nación” para “adoptar unas poquitas medidas, sacudirse y decir que lo hagan los ayuntamientos”. “Estamos esperando que el presidente actúe en los temas que son de su competencia como la desinfección de los colegios, el refuerzo de las ayudas sociales y de la dependencia o ayudar a los autónomos”, agregó.

Tras el estallido de la pandemia en el mes de marzo, el ejecutivo aprobó una serie de medidas en materia fiscal tales como la ampliación del pago de impuestos y se rebajaron las tasas de veladores y del mercado de abastos.