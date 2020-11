Todas las medidas aprobadas en Andalucía: duras restricciones hasta después del puente

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido mantener las medidas restrictivas para contener la pandemia hasta el 10 de diciembre, según ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia pública tras la reunión del comité de expertos.

Tras una evaluación del resultado de las medidas implantadas hace dos semanas, la Junta de Andalucía concluye que hay mejoría y que la curva tanto de contagios como de hospitalizados comenzó a bajar de forma apreciable hace unos días. Sin embargo, considera que esta mejoría no es suficiente y que prácticamente toda la región se mantiene en nivel 4 de alerta. Así pues, ha decidido continuar con las mismas restricciones con algunas pequeñas variaciones.

Continúa, pues, el confinamiento perimetral de la región y de sus municipios hasta esa fecha, tal como está ahora. El toque de queda se mantiene exactamente igual, de 22:00 a 7:00 de la mañana y también sigue igual el cierre a las 18.00 del comercio no esencial y de la hostelería. Hay dos medidas, por otro lado, que suponen algo de alivio para algunos negocios: los clientes particulares podrán recoger pedidos hasta las 21:30 en bares y restaurantes para consumir en sus domicilios y el sector de los juguetes podrá abrir las hasta las 20:00 para evitar la concentración de las compras en unas pocas horas a pocas fechas de la Navidad.

Los clientes particulares podrán recoger pedidos en bares y restaurantes hasta las 21:30

En Granada, se mantiene el cierre de comercio no esencial y de la hostelería en en los distritos sanitarios de Granada capital, Área metropolitana y Nordeste, dado que la incidencia, de 800 casos por cada 100.000 habitantes, sigue siendo muy alta, el doble que a nivel nacional, según afirmó Moreno. En el resto de la provincia, es decir, el distrito Granada Sur, que agrupa a 43 municipios y 150.000 habitantes y donde la incidencia es menor, el comercio no esencial y hostelería sí podrán abrir hasta las 18:00, igual que en el resto de Andalucía.

La Junta extiende la vacuna del neumococo a los que tengan entre 60 y 69 años La Junta de Andalucía va a destinar 21 millones de euros a ampliar la cobertura de la vacuna contra el neumococo, enfermedad respiratoria asociada con el coronavirus, con el objetivo de poder alcanzar a las 925.000 personas de la comunidad con entre 60 y 69 años de edad, donde se concentra el mayor número de ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) relacionados con el Covid-19. Según ha detallado Juanma Moreno, hasta ahora en Andalucía se vacunaba de neumococo a las personas mayores de 65 años, de forma que, restando a los que ya están vacunados, habría que administrar la vacuna a 643.844 personas, por lo que se trata de una "medida de alto impacto médico y social, que es necesaria para proteger aún más a la población más vulnerable".

La Junta estudiará un plan de apoyo especial a los sectores afectados en las zonas de Granada con cierre total y, además, realizará una evaluación semanal de la evolución de la pandemia en estos territorios por si fuera posible levantar algunas de las restricciones sin tener que esperar al 10 de diciembre. También podrá ser posible antes de esa fecha, si así lo decide la Junta, facilitar la movilidad entre municipios si su incidencia acumulada así lo permite.

Respecto a otras zonas de Andalucía hay cinco distritos, con afección a 103 municipios, en los que la situación epidemiológica empeora y pasan de nivel 3 a nivel 4: son Poniente de Almería, Levante-Alto Almanzora, Campo de Gibraltar, Valle de Guadalhorce y Córdoba Norte. Las consecuencias son las mismas en cuanto a movilidad y apertura de comercios y bares, pero no en aforos. Ahora las terrazas tendrán un 75% en lugar del 100% y transporte público y ceremonias civiles y religiosas el 30% en lugar del 50%. Sólo un distrito cambia de nivel a mejor, la Axarquía, del nivel 4 al 3 y en este caso eso se traduce en mayores aforos en las actividades mencionadas.

La Navidad en el horizonte

El presidente Juanma Moreno no ocultó que del balance que salga de estas algo menos de dos semanas que entran, hasta el 10 de diciembre, va a depender una Navidad más o menos normal. "Afrontamos dos semanas decisivas. Si la tendencia es a la baja de forma intensa podremos abrir más el grifo", afirmó Moreno, que admitió que el objetivo de su Gobierno para esas fechas es el de levantar de forma total las restricciones de movilidad y facilitar la apertura a todas sus horas de los negocios. Sin embargo, se mostró prudente respecto a la consecución de esa meta, ya que todo dependerá de la evolución de la pandemia. "Aún no nos hemos planteado nada. Vamos a ir paso a paso. Con este virus es muy difícil plantear escenarios", aseguró, y advirtió que existe la posibilidad de que la tendencia actual a la baja se revierta y la evolución se convierta en un diente sierra.

Lo que sí parece que facilitará el Gobierno andaluz, sea cual sea la situación dentro de un mes, es la movilidad de los andaluces residentes en otras comunidades para que puedan volver con sus familias (también en sentido inverso), siempre con los controles oportunos.

También parece claro que, incluso con una buena evolución, habrá limitaciones de aforo y esas concentraciones anuales en los centros históricos de miles de personas no se verán en 2020.

El presidente también se mostró a favor, y así se se lo va a pedir al Gobierno, de que todas las comunidades tomen las mismas medidas en las fechas navideñas.

Críticas a Sánchez por su falta de liderazgo

Las críticas al Gobierno por no tomar las riendas o, en su defecto, por no dejar margen de maniobra a las autonomías, también estuvieron presentes en la comparecencia. Moreno aseguró que le hubiera gustado poder mover más las franjas horarias del toque de queda o haber impuesto confinamientos domiciliarios, como era el caso de Granada. También echó de menos "más presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Están haciendo un esfuerzo impresionante pero nos dicen que falta recursos, dinero para horas extra. No tienen sentido las normas si no hay quien las vigile. Le pido al estado más implicación", aseguró el presidente.

Para él, la figura de Pedro Sánchez es la "alguien ausente, que solo sale a dar buenas noticias", algo que contrapuso con su propia actitud al erigirse en portavoz de la Junta para las malas noticias.

ERTE y ayudas

En lo económico, Moreno insistió en la extensión de los ERTE hasta el 10 de mayo, fecha de la finalización del estado de alarma, ya que "el 31 de enero (fecha fijada para su término) la situación no va a ser normal". Sin un porcentaje de la población alto vacunada, dijo, todavía habrá restricciones de aforo y, además, la mayor movilidad en Navidad puede provocar un repunte de casos en enero.

Respecto a las ayudas a los sectores afectados, pidió al Gobierno que movilice en la región una cantidad similar a los 667 millones de la Junta para apoyar a los negocios afectados. Por ahora, según informó, unos 25.000 autónomos han pedido la ayuda directa de 1.000 euros (está previsto que esa medida cubra a 80.000) y unos 15.500 han podido pagar el alquiler. Moreno solicitó también a los ayuntamientos que bonifiquen impuestos y tasas, algo que algunos ya están haciendo.

Además, auguró que en 2021 pueden no llegar los fondos europeos de recuperación, y ese es el motivo por el que el presupuesto andaluz no ha consignado "ni un euro" procedente de estas ayudas y no hace "castillos en el aire", como sí sugirió que hace el Gobierno central a incluir estos fondos en las cuentas nacionales.

Preparados para la vacuna

El presidente de la Junta celebró, por último, las buenas noticias sobre la vacuna, pero se mostró muy cauto. "Ojalá (llegue en enero), pero me parecen que quedan cosas por delante; todavía no están certificadas por las agencias europea y americana del medicamento y después hay que, producir y distribuir y todo esto no es fácil". En cualquier caso, aseguró que la Junta estará preparada "desde el primer minuto" para movilizar todo el dispositivo material y humano para vacunar a todas las personas que permita el protocolo.