Los Reyes Magos celebran su gran cena en Los Apóstoles con más de 540 personas

La bodega Los Apóstoles de González Byass se ha vuelto a vestir de Navidad con la gran cena de los Reyes Magos, este año encarnados por Francisco Gandón (Melchor), Ana Huguet (Gaspar) y Félix Moreno (Baltasar).

Alrededor de 550 personas disfrutaron anoche de una agradable jornada benéfica, que permitirá sumar donaciones a la campaña de Sus Majestades. Gandón, Huguet y Moreno llevan semanas trabajando sin descanso para conseguir que ningún niño de la ciudad se quede sin regalo la noche de Reyes, así como lograr una cabalgata que ilusione a pequeños y adultos.

La periodista fue la encargada de lanzar un mensaje de agradecimiento a los asistentes a la gala, poniendo en valor la participación de muchas empresas y colectivos en esta campaña, así como el trabajo de Antonio Lozano y del Gran Visir, Rafael Mateos. "Es un auténtico honor representar a los Reyes Magos. Es un trabajo muy intenso, pero lo hacemos con enorme ilusión y responsabilidad", subrayó Huguet.

No olvidó remarcar el trabajo de venenciador de Gandón, así como el logro de haber levantado una gran empresa desde cero por parte de Moreno. La periodista también quiso mencionar a su 'casa', Radio Jerez, "radio decana en la ciudad y que por primera vez en 84 años de vida tiene un Rey Mago y además es mujer".

Por último, Huguet destacó que las familias de los tres Reyes Magos son "nuestros principales soportes" y dio un único "apunte personal". "En estos días recuerdo con mucha ilusión cuando mi padre fue Rey Mago en Cádiz hace ya algunos años. Él nos dio una gran alegría a toda la familia. Espero que mi padre, que es mi referente, y mi madre se sientan orgullosos de mí. Espero que mi marido Pablo y mis hijas Ana y Paula, de 8 y 10 años, recuerden siempre las emociones que les quedan por vivir estas Navidades", señaló Huguet, quien en la cena estuvo arropada por muchos familiares y amigos.

La periodista concluyó recordando que "cuando me anunciaron en septiembre que sería Rey Mago en Jerez, un compañero de profesión y amigo, Javier Benítez, me llamó y me dijo 'pequeña, que sepas que tú ya eres de Jerez'. Trabajo en Jerez desde 2001, vivo aquí desde 2005, de aquí es mi marido y mis hijas. Hasta ahora mi compromiso con Jerez era y es profesional. Desde ahora mi compromiso con Jerez también es personal. Con mucha humildad les digo que esta ciudad me tiene ya a su entera disposición para lo poco o mucho que yo pueda aportar. Es mi manera de devolver todo el cariño que Jerez me está dando. Feliz Navidad, portaos bien que os estamos vigilando, feliz noche de Reyes, gracias y ¡viva Jerez!".