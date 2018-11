Ya están aquí los Reyes de la Ilusión

"Pero el Niño no quiere regalo, nos dijo un viejo pastor. Lo que quiere es que unamos las manos, nos tratemos todos como hermanos y que hagamos un mundo mejor. Melchor dio mucho oro, Gaspar incienso le dio, Baltasar una bolsa con mirra y unos papeles de gran valor. Pero insisto, el Niño no quiere regalo nos dijo el viejo pastor, lo que quiere es que unamos las manos, nos tratemos todos como hermanos y que hagamos un mundo mejor".

Francisco Gandón, Félix Moreno y Ana Huguet han vivido esta noche de jueves la gala en la que ya se presentan a la ciudad como los Reyes Magos de esta Navidad, el primer acto solemne en su camino hacia el 5 de enero. Gandón, que encarnará al Rey Melchor, fue el encargado de dirigirse a los jerezanos en nombre de Sus Majestades, en un emotivo discurso que incluso se ha roto con un aplauso espontáneo del público. Ha reconocido que están "nerviosos, ilusionados, encantados y sobre todo, deseosos de hacer un montón de cosas y hacerlas bien".

"En este que es nuestro primer mensaje, manifestamos nuestro compromiso con Jerez y prometemos nuestra total entrega en la consecución de tan noble objetivo, como es lograr llegar a todas las niñas, niños y mayores, sin distinción de ningún tipo. Pues creemos que Jerez, y todas sus gentes, se lo merece", subraya Gandón.

El conocido venenciador de González Byass (escenario en el que se ha celebrado el acto) reconoce además que "en lo personal, decirles que hoy además de estar nervioso, muy nervioso, siento un escalofrío extraño y de feliz sensación al estar aquí, a este lado de tan anhelado escenario de maravillosos ensueños que ahora ocupo".

"Como saben ustedes, año tras año cuando se desarrollaban estos actos, siempre me encontraba al otro lado. Estaba allí –señalando una esquina– donde está hoy mi compañero, con mi bota de vino, mis copas y mi venencia", ha subrayado emocionado Gandón, quien ha recordado a sus compañeros de profesión y ha puesto énfasis en su pasión por los vinos de su tierra.

El venenciador también ha mencionado a su familia, "verdadero apoyo y sostén de todo cuanto soy" y en especial a su esposa, "mujer excelente en todos los sentidos, que tanto me ha dado y me sigue dando". "Pediremos salud, trabajo para todos, concordia, paz, solidaridad, todo lo que conlleva una buena convivencia. No nos cabe duda de que eso ayuda a que podamos ser mejores personas", ha resaltado el Rey Melchor.

"No me quiero olvidar en nombre de quién estamos aquí", ha declarado Gandón, quien también ha tenido palabras de cariño para los equipos que cada rey ha formado para esta ardua tarea, "y como no, todo mi cariño y mi afecto a mis honorables compañeros de viaje, Ana y Félix".

"Por cierto, ayúdennos, abran las puertas de sus casa, colaboren, sean generosos con esta bonita causa como siempre lo han sido. Saquen de dentro ese rey mago que siempre han sido. Nosotros, Melchor, Gaspar y Baltasar de estas Navidades, en cuanto ganas, entrega, generosidad, esfuerzo, dedicación y corazón, no les vamos a defraudar”, ha concluido Gandón.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha lanzado un emotivo mensaje a Sus Majestades y sobre todo, a los niños. Ha relatado que los Reyes Magos de Oriente "piden" ayuda a los ayuntamientos para llegar a todos los hogares, por lo que se designan a tres personas que ayudan a la tarea real.

Teniendo en cuenta que en el acto había niños, se agradece que hayan sido palabras muy estudiadas, y atendiendo las caras de ilusión de los más pequeños, ha sido un mensaje que han entendido bien.

El consejero delegado de González Byass, Ricardo Rebuelta, ha subrayado el compromiso de la familia bodeguera con los Reyes Magos de Jerez, y ha puesto en valor el trabajo de Gandón en la empresa: "Es un hombre de la casa".

Felipa Medrano, Rey Baltasar 2018, también ha subido al escenario para animar a los compañeros que continúan con este camino. "Ha sido un privilegio haber encarnado a esta figura de Rey Mago, es una experiencia única e inolvidable", ha declarado. "Emprender el camino sin miedo, con paso firme", les ha dicho a Gandón, Huguet y Moreno, y ha apelado a la solidaridad, una colaboración con la que "seguro que llegáis con las sacas llenas el 5 de enero".

Los ilusionados monarcas estuvieron también arropados por miembros de la Corporación municipal, por el Gran Visir Rafael Mateos, miembros y presidente de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, Rafael Padilla, familia, amigos y antiguos Reyes Magos. Feliz camino.