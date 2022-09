El SAS ya tramita la renovación del concierto con el Hospital San Juan Grande

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya está tramitando la renovación del concierto con el Hospital San Juan Grande. En la actualidad, la derivación de pacientes a la planta de hospitalización sigue en vigor, mientras que la derivación de pacientes que precisan de intervención quirúrgica está en suspensión desde finales del pasado mes de junio.

Se trata de una preocupación para todos los usuarios del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y la Sierra, ya que de no renovarse el concierto podrían ser derivados a otros hospitales de la provincia, con el consiguiente alejamiento, además del alivio que supondría la derivación de pacientes para el Hospital Universitario de Jerez.

Con el final de las vacaciones y el regreso a la actividad en la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud ha retomado los asuntos pendientes, entre ellos la renovación de los conciertos hospitalarios y el convenio con la Orden de San Juan de Dios es uno de los que la administración sanitaria andaluza tiene encima de la mesa.

A finales del pasado mes de junio se aseguraba que estas renovaciones quedaban pendientes hasta septiembre, entre otras cosas por los cambios en el Gobierno andaluz. Hay que recordar que hay 85 trabajadores pendientes de la renovación del concierto por el ERTE anunciado tras la suspensión del acuerdo, un convenio que viene realizándose desde 1972.

A mediados de agosto, Guillermo García, superior de la comunidad de la Orden Hospitalaria en Jerez, explicaba en la Cope las cifras mensuales que mantenían con el acuerdo: entre 40 y 70 casos de Medicina Interna se habían venido remitiendo desde el SAS, entre 800 y 900 intervenciones quirúrgicas o diagnósticos que vienen alcanzando los 300 digestivos y 900 radiológicos.

A lo largo de 2021, las personas intervenidas quirúrgicamente en el Hospital San Juan Grande derivados desde el Hospital de Jerez fueron un total de 8.221.

A finales de agosto, el Ayuntamiento de Jerez reclamaba a la Junta que explicase cómo iba a dar respuesta “al alto número de pacientes que tienen pendientes operaciones quirúrgicas y que no saben cuándo ni dónde van a ser intervenidos, dado que el SAS continúa sin solventar el concierto con el Hospital San Juan Grande”.

Carmen Collado subrayaba entonces que “la mayoría de las personas afectadas por esta paralización son jerezanos y jerezanas mayores, pendientes de intervenciones de las que depende su autonomía personal”.

La delegada de Acción Social y Mayores decía que “necesitamos saber cuál es la hoja de ruta de la Junta, cómo va atender las listas de espera de pacientes que iban a ser atendidos en el San Juan Grande. No se entiende que el SAS, si no puede atender estas intervenciones en su Hospital, que no llegue a un acuerdo para que puedan agilizarse, y no estamos hablando solo de los jerezanos que están esperando, estamos hablando de todo el área de referencia del Hospital de Jerez”.

Ahora, la negociación entre el SAS y el Hospital San Juan Grande está tramitándose y la intención es cerrarla en cuanto sea posible para retomar la ‘normalidad’ de meses anteriores en el Área de Gestión Sanitaria.