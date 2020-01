Vuelve la luz a San Juan de Dios tras el incendio en el transformador

Los técnicos del Ayuntamiento seguían trabajando en la tarde del martes en el cuarto de contadores de San Juan de Dios, donde volvió la luz tras más de 48 horas sin suministro. Tres días antes, el cuadro eléctrico de un bloque de pisos en la barriada salió ardiendo, dejando a oscuras a 60 familias. Muchos afectados alzaron la voz contra la deficiente instalación eléctrica del bloque –aún con viviendas de titularidad pública– y otros contra los enganches de luz, uno de los motivos que pudieron generar la subida de tensión que provocó el incidente.

“Son cables muy viejos y es lo que nos dijo la Sevillana. En el bloque que hay 60 personas, 40 pagando, pues el consumo está para esos vecinos. Si se agregan 10, esos cables se van calentando, calentando y eso llega a arder”, declara una vecina, quien además denuncia el abandono del barrio: "En verano en esta plazoleta le mordió una rata a mi nieto. Tuve que tapar yo el boquete por el que salían".

“A mí la casa me la da el Ayuntamiento sin contador. Intento ponerlo y todos son problemas, que tengo que cambiar todo el cableado de la vivienda, cambiar la caja... Yo vengo aquí por motivos personales y económicos, ¿cómo puedo hacer frente a esta obra? No se puede", explica otra afectada. Mientras que hay vecinas que le piden que "no hables más, que ya se está arreglando", la joven continúa denunciando que "el problema viene del Ayuntamiento. Yo no he enganchado nada, compré la vivienda con la luz así. He querido regularizar mi situación y no he podido. Me encantaría vivir en un bloque normal, porque mañana a ver qué es lo que pasa. Quiero que el Ayuntamiento reconozca su responsabilidad".

La alcaldesa, Mamen Sánchez, remarca que "estamos actuando desde el primer momento para ver qué medidas tenemos que tomar. Nuestros técnicos municipales estuvieron ayer y hoy también, y hemos pedido un informe a Endesa para conocer la causa por la que ha procedido a ese corte de luz".

"Los Servicios Sociales han estado en contacto con las familias con niños y personas mayores, y estamos estudiando varias vías para solucionarlo. Una es con los equipos municipales y otra es, según nos diga Endesa cuál es la causa, hacer un informe de urgencia por si hay que acometer algo. No podemos utilizar el dinero público para decidir en un minuto dónde tenemos que actuar. Tenemos que llevar un informe de por qué se emplea en algo privado", subraya la alcaldesa.