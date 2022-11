'Sherryland', en tierras del enoturismo

La Asociación de las Rutas del Vino y el Brandy de Jerez y la Diputación Provincial de Cádiz presentarán este viernes, 25 de noviembre, el capítulo piloto de la docu serie ‘Sherryland’. El acto tendrá lugar en la bodega San Ginés de la Jara, sede del Consejo Regulador, y dará comienzo a las 19:30 horas.

'Sherryland' hace un recorrido por distintos aspectos del Marco de Jerez atendiendo principalmente al enoturismo, su momento actual y las posibilidades de futuro en una comarca que ha sido pionera en España –y a nivel mundial- en su desarrollo, primero como auxiliar en la promoción del vino y el brandy de Jerez, y luego, acorde con los tiempos, transformándose en una unidad de negocio en sí misma para distintas iniciativas empresariales de carácter no solo enológico, sino turístico, gastronómico, cultural, etc.

La idea y el rodaje de ‘Sherryland’ surge de un grupo de periodistas, Ángel Espejo, Pedro Ingelmo y Carlos Piedras, vinculados a Jerez que, además, a lo largo de su carrera profesional, han tocado de manera habitual lo que en el argot periodístico de la ciudad se denomina desde siempre ‘temas bodegueros’. "La idea inicial era dedicar el documental al vino de Jerez, pero, en conversaciones con el Consejo, decidimos ampliar el enfocarlo al enoturismo porque abarca una parcela mucho más amplia para trabajar", explica Ángel Espejo.

Un trabajo piloto que sus impulsores quieren ampliar con nuevos capítulos próximamente. "Son muchos los temas que hay que desarrollar dentro del enoturismo, de los que en este proyecto inicial se dan sólo algunas pinceladas". Así, se habla de próximas entregas dedicadas a alojamientos tanto en bodegas como en viñedos, la arquitectura bodeguera, el viñedo, la pintura a través de pinacotecas jerezanas, los tabancos y la vinculación que establecen entre el vino y flamenco, el mundo de la coctelería, etc. "Es un poco todo lo que ofrece el enoturismo aquí, porque no hay que olvidar que el enoturismo en Jerez fue pionero en el mundo, ya que fue la prima zona vitivinícola que empezó a recibir visitas. El vino de Jerez tiene una característica muy especial y es que las bodegas están dentro de la ciudad y ofrecía la posibilidad de que el turista las visitaran y a los diez minutos estuvieran tomándose unas tapas en el centro. Un campo que se abre a las viñas, algo que queremos mostrar también en el documental. En definitiva, un abanico amplísimo". "Queremos también -añade Espejo- tocar la realidad que es el vino de Jerez en los nueve municipios que tiene el Marco y sus particularidades, que también aportan sus singularidades al enoturismo".

Un colaborador de excepción

Los impulsores han tenido un colaborador de excepción en el desarrollo del proyecto: Manuel Romero Bejarano, doctor en Historia del Arte y conocido del gran público por su participación en distintos concursos de televisión, que hace las veces de conductor del programa. Manolo entrevista a los personajes y pasea por bodegas y viñas de Jerez, Sanlúcar y El Puerto, se toma un vino e incluso algún cóctel de brandy por acá y por allá, a la vez que pregunta por determinados aspectos de lo que va conociendo, siempre con un enfoque especial hacia el enoturismo.

"Estos amigos periodistas me ofrecieron la oportunidad de participar en este documental sobre el vino de Jerez. Y yo, que he estado ya en varios programas de la tele, pues se puede decir que la gente me conoce en cierto modo. Y me gustó la idea. Es un proyecto bonito para promocionar el vino y el turismo del vino, y si yo puedo ayudar, pues encantado. Bueno, y además, que me interesa el tema, claro, porque el vino está muy relacionado con la historia de la ciudad y el Marco".

Encargado de entrevistar a los personajes que van pasando por el documental, Manuel asegura que son invitados "muy interesantes, por su conocimientos de historia, de vino, a los que he tenido acceso gracias a este proyecto. Y, claro está, es un trabajo que me ha enriquecido muchísimo. Y conocer sitios que yo no hubiera conocido, al menos así, o que no están abiertos habitualmente al público y por los que nos hemos movido con facilidad. Cosas que yo no hubiera hecho en la vida, como cocinar con el chef de La Carboná".

Es el estreno de Manuel en este formato, nada que ver con los concursos. "La verdad es que me gustaría repetirlo y que este documental tuviera una continuidad con nuevos capítulos en un futuro. Porque esto da para mucho. Estamos hablando de una zona geográfica bastante grande y aquí se ofrecen numerosos aspectos que se podrían desarrollar más en profundidad, que podrían aportar bastante y fomentar esos atractivos como la gastronomía, el brandy, la arquitectura bodeguera, etc.".

Manolo cuenta como anécdota que una mañana de fuerte levante, antes de rodar en Sanlúcar, fue a la peluquería y pidió que le pusieran laca como si no hubiera un mañana. "Por eso me dicen que salgo muy repeinado en el tráiler, pero al menos no se me movió un pelo y resistió al viento (ríe)".

En definitiva, tras un largo proceso de elaboración, el equipo del documental se muestra "satisfecho. El producto ya está ahí, esperamos que guste y que sirva para atraer a más gente al Marco de Jerez".