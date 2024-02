Sindicato Médico alerta del colapso en la Atención Primaria en Jerez

El SAS asegura que "la demora media que se registra en el Distrito de Atención Primaria de Jerez es de 2,13 días para cita presencial y 1,65 para la cita telefónica". Es la afirmación que esta semana ha dado el área tras el anuncio de la Coordinadora de Salud de la Zona Noreste de La Milagrosa de una manifestación contra la "nefasta gestión" del servicio de Atención Primaria en Jerez.

El Sindicato Médico explica que el dato de los 2,13 días "entendemos que viene de las 4 o 5 citas que a diario salen a primera hora disponibles en los centros de salud. Claro, 4 o 5 citas para una sobre demanda que no permite aliviar las esperas reales, porque, por lo general, la demora supera los 14 días. Y no lo decimos nosotros, es que si entras en la aplicación y no te deja agendar una cita es porque no hay hueco en dos semanas".

"También es cierto que si acude una persona de urgencia es atendido, pero siguen faltando recursos para reducir la espera para una cita con tu médico de cabecera", asegura el portavoz del sindicato, Juan Benjumeda. "Además la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su compromiso de reducir los cupos a 1.300 pacientes máximos por profesional. En Jerez la mayoría de los médicos tienen más de 1.500 pacientes e incluso algunos llegan a los 1.800", subraya Benjumeda.

Para el sindicato, el comunicado de la Junta de Andalucía de los 2.13 días de espera para la cita presencial "es una información que confunde porque no corresponde con la realidad. De hecho, hay procedimientos que no son urgentes, como una baja laboral o renovación de medicación que al final sí tienen que entrar por la vía de urgencia porque no ha habido manera de tener una cita con antelación".

"¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues es una suma de muchos años sin invertir lo que la Atención Primaria necesita. A pesar de que el presupuesto ha ido mejorando, se sigue quedando muy corto para lo que hace falta", señala Benjumeda.

En cuanto a la supuesta falta de personal para los centros de salud, desde la organización desmienten que no haya médicos disponibles, "el problema está en la inestabilidad laboral". "Cuando el nombramiento es a largo plazo vienen médicos incluso de fuera de la provincia. Ahora bien, cuando el nombramiento es para dos o tres meses pues no atrae a los profesionales. No hay estabilidad ni para firmar un contrato de alquiler", remarca el portavoz del sindicato.

Benjumeda añade que "es cierto que han mejorado los contratos con respecto hace cinco años, pero no lo suficiente. Ahora se está haciendo mucha oposición, pero para el día a día los nombramientos que hay ahora o acaban en mayo o en diciembre". "En resumen, las esperas son de más de 14 días, no hay estabilidad laboral y los médicos ven a diario hasta más de 50 pacientes al día", subraya Benjumeda.