Solidaridad denuncia que el Consejo Local de Medio Ambiente no se convoca desde hace casi un año

La federación vecinal Solidaridad denuncia que el Consejo local de Medio Ambiente no se reúne desde diciembre de 2018, "cuando se debería convocar como mínimo dos veces al año. Estamos a punto de terminar 2019 sin ninguna reunión".

El vocal de Solidaridad, José Saborido, lamenta que "no se quiere convocar porque los proyectos no se están llevando a cabo, y así no hay un control sobre ellos". "La mayor parte de las actuaciones de Medio Ambiente están destinadas ahora a la línea de trabajo de formación y educación ambiental en los colegios, que está muy bien. Pero se están dejando muchas cosas por hacer y eso provoca además que muchos colectivos no confíen en el consejo local", asegura Saborido.

Desde Solidaridad ponen como ejemplo el proyecto en el río Guadalete. "Lo declararon tramo navegable y hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera hay un embarcadero", critica Saborido. Añade además que "tampoco se ha dado ningún paso para el tema de los senderos. Lo que sí está funcionando es una parte en La Ina, un molino".

Cabe recordar que en noviembre de 2018 la Junta declaró navegable un tramo de 10 kilómetros del río que discurre entre La Corta y La Ina. Dicho tramo se anunció que se abriría para uso recreativo y deportivo a pequeñas embarcaciones sin motor –piraguas, kayaks, tablas de surf y otros elementos flotantes– en respuesta a la demanda de los ciudadanos.

Otro de los asuntos que Saborido lamenta es que no se ha llevado a cabo un proyecto en el parque de Las Aguilillas. "En verano de 2017 cuando se habló del proyecto se creó un grupo de trabajo que estuvo activo. Una empresa hizo un trabajo de campo para diseñar las mejoras, pero ahí se ha quedado. El documento está hecho pero las cuestiones que se iban a hacer allí nada. Este parque está infravalorado e infrautilizado", denuncia el representante vecinal.

Por último, Solidaridad pone el foco en los parques de la ciudad, criticando "una falta de mantenimiento brutal": "Hay un proyecto en La Plata para cambiarlo, pero hay mucha deficiencias en la Laguna de Torrox, el Jardín Escénico, zonas verdes en La Granja... Nos preocupa la falta de soterramiento en La Canaleja y en Las Flores y hay una falta total de mantenimiento en la poda de la ciudad".

"También se están talando árboles bajo el paraguas de que están enfermos pero no hay informes técnicos que lo avalen. Además al menos habría que suplir lo que se tala con otro tipo de árboles y sobre todo regarlos, porque muchos se están secando porque no se riega. Se dejan morir. Los parques son los pulmones ecológicos de la ciudad y no los estamos cuidando", alerta Saborido.