"Nunca me he sentido atacada ni he sufrido discriminación"

Hace unos días Sonia Romero Acevedo recibió un galardón por ser la mejor vendedora de la ONCE del año 2018 en la provincia, un reconocimiento que es "un orgullo muy grande, porque reconocen mi trabajo día a día". Cabe destacar que en Cádiz, la ONCE cuenta en la actualidad con una red de 1.118 vendedores.

Vendedora con discapacidad, comenzó a trabajar el 11 de diciembre de 2014, primero en El Puerto y hace un par de años en Jerez: "En mi trabajo no he sentido ningún tipo de discriminación, cobro lo mismo que un hombre. Tampoco me he sentido atacada por un compañero por ser mujer ni he tenido miedo por estar en la calle. No sé en otras empresas, pero en la mía, estoy muy contenta".

"En estos años con el público tengo muchísimas anécdotas. Recuerdo una especialmente, cuando le di un premio de 1.000 euros a un padre de cinco hijos que estaba en el paro. Tuve que llamar a una ambulancia de lo que le entró al hombre cuando vio que tenía un premio", relata Sonia.

En su puesto, en la avenida Caballero Bonald, a diario le llegan clientes "pidiéndome un premio. 'Dame un premio para pagarte, que eres la única que reparte', me dicen –ríe–. Para mí ya no son clientes, la mayoría es como si fuera de mi ámbito familiar".

Sonia también hace la ruta de Gibalbín. No para. Empieza su jornada laboral a las ocho y media de la mañana y pocas veces la han visto triste: "Me gusta mucho mi trabajo. A la ONCE le tengo que agradecer mucho, porque todo lo que tengo es gracias a ellos".

A finales de 2018 trabajaban en el Grupo Social ONCE unas 73.000 personas, de las cuales, algo más de 31.000 son mujeres, muchas de ellas con discapacidad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONCE realiza en muchos de sus centros diferentes actividades relacionadas con el papel de la mujer en diversos aspectos de la sociedad. Además, el Cuponazo de hoy viernes, 8 de marzo, está dedicado a esta efeméride.