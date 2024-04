Susto al estrellarse un autobús urbano en la Plaza Esteve de Jerez

Eran alrededor de las cinco menos cuarto de la tarde de este sábado cuando en la zona próxima a la Plaza Esteve se oyó un fuerte estruendo. Muchos de los viandantes que pasaban en ese momento por el lugar, comprobaron cómo el ruido procedía del choque producido al empotrarse un autobús urbano contra una de las barandillas que delimitan la salida del parking subterráneo de esta plaza.

Al parecer, según ha podido saber este Diario, el autobús, que en ese momento no llevaba nadie a bordo, se estrelló literalmente contra la barandilla, que afortunadamente hizo de barrera y logró frenarlo. El incidente quedó sólo en un susto, pues no ha habido que lamentar heridos. Desde el Ayuntamiento han confirmado que todo ha podido deberse a un fallo humano, toda vez que, según el Consistorio, no ha habido problemas con los frenos, ya que estaban bien cuando han sido revisados.

No obstante, no se descarta la hipótesis de que alguien, ya que en ese momento no había nadie en el interior al encontrarse el conductor en sus 10 minutos de descanso, introdujera la mano por la ventanilla y manipulara uno de los botones que acciona el freno de mano, de ahí que se desplazara hacia la barandilla.

Se da la circunstancia de que en esa misma zona, aunque unos metros más abajo, también se estrelló en noviembre de 2022 un autobús urbano, al sufrir un problema mecánico que le hizo estrellarse contra las dos columnas del emblemático restaurante Gallo Azul.