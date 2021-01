Trabajadores del zoo denuncian que “no hay comida para los animales”

Trabajadores del Zoobotánico de Jerez han denunciado la “grave situación” en la que se encuentra el mismo. De hecho, en la jornada de ayer algunos de ellos tuvieron que acudir personalmente a diferentes establecimientos de la ciudad para conseguir comida para algunos animales.

En concreto, “hemos tenido que comprar sobre todo frutas y verduras, que es lo que no tenemos, porque pescado y carne de momento hay”, recalcan estas mismas fuentes.

“Hemos estado en el Alcampo y en alguna frutería que nos ha echado un cable y nos ha dado algunas piñas y demás, sobre todo para los titís, que son los más delicados en este asunto”, explican.

El problema de esta situación radica en “la falta de pago” al proveedor habitual, al que según los empleados municipales se le adeudan “más de veinte mil euros. El hombre ha aguantado hasta que ha podido, pero llega un momento en el que no puede más, como no le dan solución, ha decidido no llevar más material”.

No es la primera que se produce una situación similar en los últimos meses, ya que según apuntan estas mismas fuentes, “al no sacar pliegos nuevos para abonar esas cantidades, no se termina de solucionar el problema, y así no se puede seguir, porque los animales necesitan un cuidado”.

Los mismos empleados lamentan “la poca empatía” para solucionar este asunto por parte de la directora del zoo, Ana Timermans, a la que “hemos pedido que arregle de una vez este problema, pero pasa de todo”, de hecho los mismos trabajadores denuncian que “no aparece por el zoo desde hace tres meses y ni contesta a los correos que le enviamos”.

Los empleados han lamentando también “el poco interés que se pone desde el Ayuntamiento en el zoo, porque aquí habíamos 22 personas y ahora sólo hay 12. Se ha jubilado gente y no ha venido nadie”.

Asimismo, han denunciado que “actualmente no hay ni restaurante” (que cerró tras el confinamiento) “ni tampoco tren” e incluso aseguran que “por no haber no hay ni máquinas expendedoras para que la gente pueda beber algo”.