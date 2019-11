Ultimátum desde La Barca: Contenedores nuevos o encierro en el Ayuntamiento

A principios de octubre alrededor de medio centenar de vecinos de La Barca se manifestó en la puerta del Ayuntamiento de Jerez para reclamar la mejora del servicio de recogida de basuras en esta entidad local autónoma. La protesta estuvo encabezada por el alcalde de esta entidad local autónoma, Alejandro López (PP), que criticó que “siempre se empiezan a mejorar las cosas por el Jerez urbano”. Entre las quejas del responsable político estaba el hecho de que aún no se hubiesen instalado los nuevos contenedores en esta pedanía.

A principios de octubre Díaz anunció que “en los próximos días llegarán a La Barca”

En aquel momento, el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, aseguró que la instalación de los nuevos contenedores modelo ‘Contenur’ se estaba realizando conforme a la programación prevista desde la llegada de la nueva empresa. Entonces, ya se habían instalado los primeros de la zona rural en Guadalcacín y Nueva Jarilla, “por lo que en los próximos días también llegarán a La Barca, al igual que a otras ELA y barriadas rurales”.

Sin embargo, un mes después la realidad es otra. Según ha denunciado este miércoles Alejandro López “seguimos sin que nos pongan los contenedores, ya lo han puesto en Torrecera también y eso no nos cuadra porque nos dijeron que iban a ir de más cerca a más lejos, pero Torrecera está más lejos que La Barca”. “Que conste que no tengo nada contra Torrecera, ojalá todo el mundo los tuviera puesto ya”, ha aclarado el alcalde. Sin embargo, López asegura que ya se le ha acabado la paciencia: “Si en esta semana no están puestos los nuevos contenedores en La Barca, nos vamos a encerrar en el Ayuntamiento de Jerez”.