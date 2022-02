Unidas Podemos ve un "absoluto disparate" la construcción del parque eólico de Macharnudo

La plataforma de afectados por el parque eólico El Barroso sigue recabando apoyos para lograr la paralización del proyecto de energías renovables que desarrolla Capital Energy en el entorno de Macharnudo, el corazón del viñedo de los pagos históricos de Jerez, y que Unidas Podemos considera un "absoluto disparate".

La coalición cree que "aún estamos a tiempo" de detener el proyecto, por lo que el coordinador andaluz de Unidas Podemos, Toni Valero, ha anunciado que presentarán en el Parlamento andaluz una serie de iniciativas para la defensa del viñedo de Jerez y el sector vitivinícola.

"Energías renovables sí, pero no así", ha indicado Valero al término de la reunión mantenida por responsables de Unidas Podemos con los afectados y la Sociedad Jerezana del Vino para compartir impresiones sobre un proyecto en el que la coalición observa "irregularidades de sobra que justifican la paralización".

Unidas Podemos solicitará al Gobierno andaluz "que se posicione del lado de los viticultores, de la ciudadanía de Jerez y contra de estos fondos de inversión que vienen a quedarse con todo bajo la excusa de las energías renovables", ha indicado Valero.

Para Valero, "no es concebible que se planteen macroproyectos como el que se quiere poner en una zona de especial protección, que pone en serio riesgo la viabilidad de la actividad agrícola, no sólo importante por lo que significa Jerez en en el imaginario colectivo, sino también por su capacidad para generar empleo y asentar la población en el territorio".

A su juicio, sin embargo, la Junta de Andalucía aplica la "ley de la selva en esta transición energética al servicio de los grandes fondos de inversión, de las grandes multinacionales, que se asientan con proyectos de dudosa legalidad, que generan un impacto ambiental brutal y que acaban con la compatibilidad de las actividades agrícolas y ganaderas".

El coordinador andaluz de Unidas Podemos considera, por contra, que el Gobierno andaluz "tiene que poner pie en pared" para regular la transición energética sobre la base de comunidades energéticas que permiten la compatibilidad entre el desarrollo de las renovables, la actividad agrícola y ganadera, y la preservación del paisaje.

"Esto se puede regular", "hay tiempo" y "es una cuestión de voluntad política y esperamos que las Administraciones competentes estén a la altura de lo que demanda el sector y la ciudadanía" ha afirmado Valero, quien ha insistido en que "es un absoluto disparate lo que se pretende hacer aquí en Jerez, que no sólo afecta a la actividad agrícola y ganadera, en concreto al sector vitivinícola, sino que afecta también a la propia marca de los vinos de Jerez".

El concejal de IU en el Consistorio jerezano, Raúl Ruiz-Berdejo, entiende que "existen argumentos políticos, técnicos y jurídicos más que suficientes para suspender de manera inmediata esa licencia de obras" concedida por el Ayuntamiento de Jerez.

En este sentido, el responsable de IU ha explicado que "no podemos seguir permitiendo que se desarrollen -las obras- un día más, porque luego tendremos que actuar sobre hechos consumados y no tenemos capacidad para indemnizar a la empresa que ya ha desarrollado esos trabajos".

"Estamos hablando, para que nos entendamos, de molinos de 120 metros de altura que van a ser el punto más alto de esta ciudad, que se van a ver desde la ciudad. Es una agresión grave a un pago histórico, al viñedo de Jerez y a lo que supone, y desde luego desde una perspectiva medioambiental, paisajística y que afecta también al desarrollo socioeconómico de Jerez", ha apostillado Ruiz-Berdejo.

Los afectados, a la espera de la respuesta a sus alegaciones

En representación de los afectados, Alberto Orte, ha recordado que todos los grupos políticos con los que se han reunido hasta la fecha -antes de Unidas Podemos se vieron con PSOE y PP- se han posicionado en contra de la construcción de este parque eólico en el corazón del viñedo de los pagos históricos de Jerez, por lo que insistió en su mensaje de las Administraciones públicas de que "todavía estamos a tiempo de pararlo para que no se produzca este desastre ambiental. Queremos que España se transforme a las energías renovables, pero no así; que se haga de una forma ordenada y que no afecte a otros sectores productivos importantes en la región y en la ciudad".

Los afectados están a la espera de la respuesta a las alegaciones, "que son muy prolijas", presentadas a la declaración de utilidad pública del proyecto, proceso en el que se han personado más de 50 viticultores, entidades como el Consejo Regulador, la Sociedad Jerezana del Vino o Ecologistas en Acción, e incluso la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Según Orte, la mayoría de los viticultores afectados han presentado alegaciones, aunque entiende que otros hayan firmado acuerdos con la empresa promotora por la falta de rentabilidad del viñedo. Pero "entendemos que hay una voluntad popular para que este proyecto no siga adelante y se le busque otra ubicación. Hay dos administraciones involucradas, tanto el Ayuntamiento como la Junta tiene voz y voto y creo que deben trabajar conjuntamente para buscar una solución satisfactoria para todas las partes", ha añadido.