Los médicos de Urgencias de la Clínica Serman reclaman el pago de sus facturas

Doce miembros del personal médico del ya desaparecido servicio de Urgencias de la Clínica Serman han enviado un burofax a la empresa reclamando el pago de las facturas emitidas por los servicios prestados desde mitad de junio hasta final de septiembre de 2020, a excepción de agosto, que aún no han cobrado.

La Clínica reconoce el impago pero contextualiza la deuda: en concurso de acreedores, el administrador concursal trabaja para la llegada de un nuevo propietario y hasta entonces, estas reclamaciones -que aseguran serán atendidas- quedan relegadas.

Los problemas económicos que arrastraba la Clínica Serman se vieron agravados con la declaración, hace un año, del estado de alarma, que paralizó la actividad de la sanidad privada salvo cirugías concretas; acogidos a un ERTE y con servicios mínimos y cierre en agosto, en septiembre se propuso la reapertura pero no funcionó y se anunció el cierre en octubre. Fueron tiempos de incertidumbre hasta el nombramiento del administrador concursal, con el que se va recuperando la normalidad a la espera de que un nuevo propietario regularice la situación.

Y esto es lo que esperan los 12 médicos de Urgencias de la Clínica Serman, desesperados por el retraso después de haber estado al pie del cañón "durante 24 horas siete días a la semana, expuestos a contagianos nosotros mismos y a nuestras familias de la Covid-19", explican, añadiendo que "a esto se añadió tener que cubrirnos cuarentenas unos a otros cada vez que era necesario, algunos llegando incluso a tener que hacer dos guardias seguidas".

Y sin embargo, el equipo de Urgencias dejó de percibir las cantidades devengadas desde mitad de junio de 2020 -en agosto que la clínica permaneció cerrada-, por lo que desde mitad de junio, ninguno de los médicos de Urgencias que estaba en plantilla ha cobrado sus servicios a pesar de estar en plena pandemia, "con los riesgos que ello implicaba".

Los reclamantes explican que "el 30 de septiembre de 2020, la dirección reunió a todos los trabajadores de la clínica para comunicarles la liquidación de la empresa. Hasta la llegada del administrador concursal, solo permanecerían abiertos los servicios que generasen ingresos, no siendo así el servicio de Urgencias 24 horas, que dejó de funcionar al día siguiente, el 1 de octubre".

Actualmente, "habiendo pasado ya más de cinco meses desde el anuncio de la liquidación, y habiéndose cumplido siete meses del pago de las últimas facturas, el equipo de médicos de Urgencias no ha vuelto tener noticias por parte de la dirección"; eso sí, "dos compañeros se personaron recientemente en la clínica para exigir el pago de las facturas pendientes desde mitad de junio y la respuesta que obtuvieron fue ‘que no habían cobrado aún porque no eran esenciales’", aseguran los médicos de Urgencias, que no entienden que "unos médicos que han trabajando incansablemente durante toda la pandemia ahora no cobran sus facturas porque 'no son esenciales' mientras el resto del personal (enfermería, técnicos de rayos... etc) sí han cobrado", por lo que subrayan que "son los médicos de Urgencias en este caso los mayores perjudicados".

La situación parece en punto muerto o compás de espera: los médicos de Urgencias quieren cobrar lo que merecen y se han ganado cuanto antes y desde la Clínica les explican que tendrán que esperar a la llegada de un nuevo propietario que regularice la situación.

Por un lado, los médicos de Urgencias de la Clínica Serman de Jerez exigen el pago de las facturas emitidas por los servicios prestados desde mitad de junio hasta final de septiembre de 2020, a excepción de agosto, además de "una comunicación clara y veraz con la dirección de la empresa y el reconocimiento por la labor realizada durante la pandemia, y no el menosprecio que hasta ahora ha recibido".

Por otro, representantes de la empresa no esconden que son "conscientes" de la deuda pero reiteran que "el administrador concursal tiene el objetivo de mantener a la empresa con vida para que pueda llegar un nuevo propietario que regularice la situación. Poco a poco se está normalizando el día a día en la clínica pero si la empresa cierra, no cobra nadie, por eso ahora la primordial es que siga con vida, y con la llegada de un nuevo inversor esperemos que todo se normalice y regularice".