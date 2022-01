Ustea reclama el aumento y agilización de contrataciones de profesorado de refuerzo Covid

Ustea -Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía- de la provincia de Cádiz ha acudido a la concentración promovida desde la Junta de Personal Docente de la Delegación de Cádiz con dos reivindicaciones básicas: el aumento de recursos materiales y humanos para la atención al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y el aumento y la agilización de contrataciones de profesorado de refuerzo Covid.

En esta concentración "hemos estado representantes de todas las organizaciones sindicales de educación e igualmente se han concentrado algunas de las muchas familias que sienten que sus hijos no son atendidos adecuadamente. Son muchas más las familias y colectivos de atención NEAE que nos han expresado su gratitud por esta iniciativa justa y necesaria si bien por los consabidos niveles de COVID no han visto oportuno acercarse a la plaza Mina, frente a la Delegación de Cádiz, a manifestar su malestar con este tema. Hemos subrayado 'adecuadamente' porque esa es la clave", señala el comunicado del sindicato.

Ustea recuerda que "el pasado lunes el Consejero de Educación de Andalucía, el señor Imbroda, visitó dos centros de Jerez. Un compañero de Ustea Cádiz tuvo la oportunidad de hablar con él varios minutos y exponerle la situación de la atención de las NEAE en la provincia y comunicarle la convocatoria del acto reivindicativo de hoy. La respuesta fue '119.000 alumnos andaluces de NEAE son atendidos a diario en las escuelas', a lo que nuestro compañero le contestó que 'no queremos sólo que sean atendidos, sino que sean atendidos adecuadamente. No son alumnos de segunda".

Desde el propio servicio de Ordenación Educativa "nos dicen que no tienen recursos personales ni materiales para atender las demandas de los centros. Para muestra, el caso del personal técnico de integración social (PTIS), con más de 2.300 demandas y de las que se han atendido menos del 15% según la propia Delegación de Educación", lo que genera ejemplos como el del CEIP Antonio Machado, "donde a pesar de tener horario de un monitor y medio, les faltan horas para atender al alumnado, llegando a decir en alguna ocasión a las madres de estos alumnos que no los llevaran al centro porque no iban a poder ser atendidos o llevarlos pero que sean las madres las que estén dentro del centro o en la misma puerta por si son requeridas para ayudar con sus hijos".

Por todo esto, "pedimos desde Ustea Cádiz de manera enérgica una dotación estructural suficiente de recursos materiales y personales para la atención NEAE".

En cuanto a la segunda reivindicación, la contratación de más personal de refuerzo Covid, Ustea explica que no firmó con la Consejería el acuerdo de dotación de refuerzos Covid "puesto que contaba con unas 2.800 contrataciones menos que el curso pasado. Además, advertimos que esta disminución, junto con la deficiencia estructural de nuestro sistema educativo, iba a general la imposibilidad de afrontar este curso con garantías".

Ahora, esta nueva ola "por desgracia nos ha dado la razón. Los centros están funcionando al límite, con estimaciones de varios sindicatos de más del 10% de la plantilla de baja. Educación por otro lado no da datos fiables de bajas y sigue con el lema 'los colegios son lugares seguros contra el Covid'. Pero cualquier ciudadano con hijos en el sistema escolar observa a diario que esto no es así. Sus hijos vuelven a casa diciendo 'hoy no ha venido la maestra X y el maestro Y, sigue sin venir el maestro…' Y esto genera que no se puedan dar clases con normalidad, que no se puedan cumplir los protocolos Covid, que el profesorado que asiste soporte cargas de trabajo por encima de lo establecido, que los equipos directivos no den abasto en burocracia grabando día y noche, incluido los fines de semana, casos de positivos en el sistema, cambiando organigramas de funcionamiento…".

Ustea lamenta que "ante esta realidad, la que no quieren ver desde los despachos de la sede de la Consejería, se limitan a decir que han agilizado las contrataciones a través de llamadas telefónicas urgentes al profesorado para ofrecerles sustituciones, que habitualmente tardan más de 10 días en cubrirse y que se ha prometido con este sistema agilizar. La realidad es que con datos de la propia Consejería, con este nuevo sistema se han contratado, en toda la provincia de Cádiz la ridícula cantidad de cuatro personas".

Desde Ustea Cádiz "pedimos que se dejen en la Consejería de eslóganes publicitarios y que se active de verdad un sistema diario de llamamientos a través del sistema Sistema de Provisión de Interinidades SIPRI. Al igual que volvemos a pedir una bajada en la ratio de las aulas que permita una mejor atención y poder cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social. No podemos olvidar la petición de mascarillas FFp2 para el profesorado, filtros HEPAC para los centros, puesta en marcha plan de bioclimatización y otras muchas medidas que nos ayudarían a paliar las consecuencias de la pandemia".