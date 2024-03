Ya hay fecha para el VII Mercadillo de Primavera Hotel Soho Boutique Jerez

El sábado 9 y domingo 10 de marzo, de 11,00 a 20,30 horas, llegará un adelanto de la primavera al Hotel Soho Boutique Jerez, con Mercadillos con Encanto. Un evento diseñado especialmente para un público exigente que busca el complemento perfecto para ferias y eventos de primavera, boda, comuniones, moda, decoración, menaje del hogar...

La cita contará con las mejores firmas para que la búsqueda no sea desesperante. Este mercadillo de primavera se presenta como una oportunidad única para disfrutar de un ambiente festivo y encontrar detalles exclusivos y artículos artesanales en las más de 50 firmas participantes. Entre otras, New Brand, Marta Ovelar, Oliver, La Tua Cordoba, Reyes Ortega, El Rebujo, Esther Rivera, Los Mantones de Mariquilla, Taller de Mar Toro, Felippa, Amancia, Malcria, La Percha,D´lino y Seda, Pijuan Complementos, Pimpinella, La Gallineta, Sys, Kisco, Marta Lima, By Candela, Sin Lunaritos, Pepa Mía Moda, Surfly Studio, El Patio de Mi Casa, Bicheando, Mimuchi, Rocio Ayuso, Monde & Monde, entre otras.

Habrá un servicio de restauración que ofrecerá una carta amplia a elegir para desayunar, almorzar y merendar en su maravillosa terraza exterior.Un mercadillo con una faceta solidaria también, con la Fundación Ambulancias del Deseo, que junto a un equipo de profesionales sanitarios, ayudan gratuitamente a aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, terminal o una discapacidad a cumplir el sueño de su vida, ya que su estado se lo impide por no contar con los medios necesarios. Estarán presentes para dar visibilidad y difusión a su causa noble humanizadora. Nos acompañarán con su mascota Mario, que va siempre con ellos. Y solidaridad con las monjas de clausura Clarisas Franciscanas Descalzas. Las monjas de clausura estarán presentes con sus delicias de Semana Santa, rosquillas, dulces de almendra, magdalenas de chocolate, tortas de polvo, delicias, pastas de té...Más información: Macu Gómez (607 958 014) o mercadillosconencanto@monto.es. INSTAGRAM : @mercadillosconencanto. FACEBOOK: Mercadillos con Encanto.