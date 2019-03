"Esto es ya política de la barata, lamentable"

"Él sólo llama a la gente de su partido. Claro, yo no tengo carnet de nadie, yo peleo por mi barrio, pero el señor delegado José Antonio Díaz juega sucio". La presidenta vecinal de la asociación Andalucía, en Vallesequillo II, Carmen Vázquez, estalla contra el delegado de Participación, Sostenibilidad y Movilidad, José Antonio Díaz, al considerar que "ignora" al colectivo.

"No son una ni dos las veces que han venido al barrio y en lugar de llamar a la asociación, lo que hacen es avisar a sus dos 'amigos' vecinos del barrio para aparentar y la foto de turno", critica Vázquez. "La asociación ha denunciado muchísimas veces que el mal estado del acerado provoca caídas entre los vecinos. Un día, me da por mirar por la ventana y veo a Díaz paseando por el barrio con su 'gente'. Bajé y le dije que jugaba sucio, que no tenía respeto por la asociación vecinal, pero me esquivaba, no quería ni mirarme", detalla Vázquez.

La asociación vecinal considera que "si somos nosotros los que reclamamos y enviamos los escritos, lo normal es que si vienen nos llamen, ¿no? Pues no, lo que hace Díaz es llamar a la gente de su partido". Este martes ha vuelto a ocurrir. En esta ocasión ha sido un técnico –según Vázquez– el que ha acudido al barrio: "Y en lugar de llamarme a mí como presidenta, llama a los mismos vecinos... ¿Esto qué es? Esto es ya política de la barata y una falta de respeto".

El presidente de la federación vecinal Solidaridad, Sebastián Peña, se suma a la denuncia de Vázquez y señala que "también hay otras asociaciones que han pasado por lo mismo". "De hecho, la misma federación lo sufre. Ahora cuando vienen a la zona Sur no nos llaman, sino que van con la Plazoleta", remarca Peña.

El presidente de Solidaridad lamenta también que "tras unas intervenciones en un programa de radio municipal del delegado José Antonio Díaz, hemos pasado de tener una hora para hablar de temas vecinales a media hora. Esto es coacción, no es democracia".

Por su parte, el delegado señala que "se ha acudido a la demanda de una comunidad de un bloque, de ahí que no se llamara a la asociación. Una demanda que además era necesaria dar respuesta, porque las motos cortaban camino metiéndose en una plazoleta y ha habido varios incidentes". Díaz añade que sobre esta reclamación, "pondremos una horquilla para evitar el paso de motocicletas".

Sobre la denuncia de Vázquez, el delegado dice que no entra "en conspiraciones" y que "lo mismo que atendemos a asociaciones de vecinos que a comunidades de bloques".